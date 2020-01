Dit is er aan de hand tussen Iran, Irak en Amerika

Het is onrustig in het buitenland. De spanningen tussen Amerika en Irak lopen inmiddels hoog op. Het Iraakse parlement heeft gestemd voor terugtrekking van duizenden Amerikaanse militairen en er zijn officiële klachten ingediend bij de Verenigde Naties.

Maar wat is er nou precies gebeurd tussen Amerika en Irak? En wat heeft Iran ermee te maken?

Klachten

Het Iraakse parlement heeft zondag een resolutie aangenomen voor de terugtrekking van de ongeveer 5200 Amerikaanse militairen die in het land gestationeerd zijn. De resolutie roept de regering op het initiatief te nemen tot terugtrekking van alle buitenlandse troepen in het land. Dat heeft vooralsnog geen grote gevolgen voor de Nederlandse militairen. De trainingsmissie gaat door, maar de training van de Iraakse special forces ligt stil.

Ook zijn er door het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken officiële klachten ingediend bij de secretaris-generaal en de Veiligheidsraad over de Amerikaanse luchtaanvallen op Iraakse bodem.

Bij die luchtaanvallen ligt het probleem. Er was al sprake van spanning tussen Irak en Iran, maar toen Amerika een raketaanval op Qassem Soleimani in Bagdad richtte stegen die spanningen tot ongekende hoogte. Bij die aanval kwam onder andere die Iraanse generaal om het leven. Soleimani was de rechterhand van de geestelijk leider en machtigste man van Iran ayatollah Ali Khamenei. Iran heeft daarop drie dagen van nationale rouw afgekondigd en wraak gezworen.

Tegenaanvallen

De aanval vond op Iraaks grondgebied plaats, waarna Irak dus een klacht heeft ingediend. Die gaat over „Amerikaanse aanvallen en agressie op Iraakse militaire posities en de moord op Iraakse en geallieerde militaire bevelhebbers op hoog niveau op Iraakse grond", luidt de verklaring. Het ministerie ziet de aanvallen van Amerika als „gevaarlijke schending van Iraakse soevereiniteit en van de voorwaarden over de aanwezigheid van de VS in Irak".

De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde Iran eerder op Twitter om géén wraak te nemen voor de dood van Soleimani. Dan zouden namelijk tegenaanvallen volgen, liet Trump weten.

Volgens Trump was Soleimani „terroristisch leider". „Hij had net een Amerikaan gedood en veel anderen verwond. Ook was hij bezig met het voorbereiden van een aanval op onze ambassade." Daarmee verwees Trump naar een eerdere aanval op een Amerikaanse ambassade. Met de raketaanval zou hij juist oorlog hebben willen voorkomen.