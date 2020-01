Deze nummers werden het meest gedraaid de afgelopen tien jaar

Racoon heeft de hoogste Nederlandse notering in de top 100.

Het liedje Valerie van Amy Winehouse en Mark Ronson is het afgelopen decennium het meest gedraaid op de Nederlandse radio. De plaat van de Britse producer en de in 2011 overleden zangeres was ruim 13.000 keer te horen.

De top drie meest gedraaide nummers wordt verder aangevuld met Rolling in the Deep van Adele en Somebody That I Used To Know van Gotye. Dat blijkt uit de Airplay Top 100 van SoundAware. Het bedrijf houdt in opdracht van onder meer platenmaatschappijen en radiostations bij wat er zoal te horen is op de landelijke en regionale radio, zowel publiek als commercieel.

No Mercy van Racoon staat op plek acht en is daarmee het hoogst genoteerde liedje van een Nederlandse artiest. De top 100 bevat geen nummer van BLØF, toch is de Zeeuwse band wel de meest gedraaide artiest van de afgelopen tien jaar. De nummers van BLØF werden meer dan 90.000 keer gedraaid door de verschillende radiostations.