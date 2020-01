Deze mensen hielden hun goede voornemens wel vol

Na de feestdagen vol heerlijk eten en misschien nét iets te weinig beweging, is het weer tijd om even op de kilo’s te gaan letten. Lastig? Ja. Met ups en downs lukte het deze mensen bijna 60 kilo te verliezen.

Sebastiaan Bloemendal (30) was het eind 2018 helemaal zat. Hij besloot op 1 januari 2019 alles om te gooien: van de 141 kilo die hij woog zijn er nu nog 88 over. „Het was genoeg met die buik, hij moést eraf”, vertelt hij. „Ik was lui, deed vaak niks en at teveel. Het maakte mij niet uit hoe ik eruit zag. Eigenlijk stiekem wel, maar het boeide me weinig. Eten was het belangrijkst, dat moest echt veranderen.” Waarom op 1 januari? „Ik dacht elke keer, ik kan volgende week maandag beginnen. Maar dat deed ik nooit. Dan maar op de eerste dag van het nieuwe jaar.”

Bloemendal besluit het in 2019 alleen te gaan doen. De eerste maand is hij alleen bezig met bijhouden wat hij nu eigenlijk eet. „Ik ben een moeilijke eter. Door met een app bij te houden wat ik eet, heb ik een gerechtenlijst samengesteld met dingen die gezond zijn en die ik fijn vind om te eten.” Geen ingewikkelde diëten, dus. „Af en toe eet ik ook gewoon chocola, snoep en McDonalds tussendoor. Ik heb niet alles afgezworen, maar het is wel met mate.” Als het eten erin zit, begint hij met sporten. „Ik heb een mountainbike gekocht en fiets vier keer per week 25 kilometer door de bossen. Dat vind ik leuk en het zit er inmiddels zo in, dat het niet voelt als ‘moeten sporten’.”

Clubje voor lijners

Iemand die het juist niet alleen wilde doen, was Aryenne de Jong (39). Ze richtte een ‘lijnclub’ op. „Als je het samen doet, heb je hulp als je onderuit gaat”, vertelt De Jong. Ze raakte in 2018 60 kilo kwijt. „Een keer in de week spraken we af. Een pot koffie op tafel, weegschaal in de huiskamer en met de billen bloot.” Door het samen te doen, vliegen de kilo’s eraf bij de lijnclub. „We hebben veel gepraat, waar loop je deze week tegenaan, heb je nog tips? En zo’n groepje werkt echt motiverend. Als ik zag dat één van de dames een uur had gewandeld dacht ik: ja, nu moet ik ook."

Bloemendal deed het officieel alleen, hij ervaart wel steun uit zijn omgeving. „Ik heb het iedereen verteld. Vrienden, familie, collega’s. Op een gegeven moment begonnen ze het te zien en dat zeiden ze ook tegen me.” Zelf ziet hij het nog lang niet altijd. „Wanneer ik mezelf op een foto zie denk ik soms: wie is dat? Oh ja, dat ben ik zelf.” Het is wat wennen, maar het is het waard. „Ik ben echt een ander mens. Ik was altijd heel negatief, wilde nooit dingen doen. Nu ben ik juist positief en zeg ik overal ja tegen. Ik voel me echt zoveel beter.”

Taboe

Van De Jong mogen we ook wel wat vaker praten over overgewicht. „Het is echt zo’n taboe. Mensen zeggen het wel als je bent afgevallen, maar ze zullen niet zo snel zeggen dat je te dik bent.” Nadat ze zelf zoveel kilo’s verloor, besloot ze anderen te gaan helpen. Ze is inmiddels gewichtsconsulent en schreef samen met Heske van Diermen het boek De Lijnclub, waar de ups én downs van het afvallen worden besproken. „Ik was zelf bij diëtisten geweest, maar ik kwam er altijd vandaan met een schuldgevoel. Wanneer mensen bij mij bekennen dat ze weer chocola uit de pot Nutella hebben gegeten, lach ik en zeg ik: Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan.” Ook in het boek komen niet alleen succesverhalen aan bod. „Boeken over succesverhalen zijn er al genoeg. Het is lang niet altijd makkelijk. Dat vind ik echt belangrijk om uit te dragen.”

Dieptepunten

Zowel De Jong als Bloemendal liepen zelf ook tegen dieptepunten aan. „In juli had ik mijn doel gehaald”, vertelt Bloemendal. „Onder de honderd kilo komen. Daarna heb ik een tijdje wat minder opgelet.” Toch zit zijn gezonde levensstijl er inmiddels flink in. „Wel heb ik nog steeds opgelet of ik aankwam of stabiel bleef. Ik kwam ietsjes aan, maar niet veel. In september dacht ik: ik ga gewoon door. Nu is er nog bijna twaalf kilo extra af.” Het moeilijkste moment voor De Jong was het besef dat haar nieuwe levensstijl voor altijd is. „Vallen en weer doorgaan. Ik moet hier mijn leven lang mee door en dat moest ik een plekje geven. Maar slanke mensen letten óók hun hele leven op. Nu ik dat weet, kan ik ook steeds mijn doelen bijstellen. En het belangrijkste: ik voel me écht het best als ik gezond bezig ben. Ik ben de feestdagen nu ook echt wel weer zat.”