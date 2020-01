Deze man probeert een oplossing te vinden voor het coronavirus

Metro sprak met professor Anthony Fehr, van de afdeling moleculaire biowetenschappen aan de Amerikaanse universiteit van Kansas.

Autoriteiten zijn bezorgd dat het coronavirus, voor het eerst vastgesteld op een vismarkt in de Oost-Chinese stad Wuhan, zich zal verspreiden met wereldwijde besmetting tot gevolg. Het virus veroorzaakt een longontsteking. Patiënten hebben last van hoesten, ademhalingsproblemen en koorts. Dat is vervelend, omdat voor het aansterken een sterk immuunsysteem van belang is.

Anthony Fehr, assistent-professor bij de afdeling moleculaire biowetenschappen aan de universiteit van Kansas, werkt aan het ontwikkelen van een medicijn dat zich richt op een deel van het virus dat vergelijkbaar is onder alle coronavirussen.

Dergelijke medicijnen kunnen dan vervolgens worden ingezet bij een virus zoals de uitbraak in de miljoenenstad Wuhan. Metro chatte met Fehr om meer te weten te komen over deze middelen.

Waar gaat je onderzoek over?

„Mijn lab richt zich op de mechanismen in het coronavirus die ervoor zorgen dat mensen ziek worden. Een groot deel van het onderzoek is erop gericht te begrijpen hoe het virus communiceert met zijn ‘host’. Ook kijken we naar de verschillende componenten van het virus en in welke vorm het bij alle gevallen van het coronavirus voorkomt. In theorie kan de samenstelling van het virus niet alleen mensen, maar ook dieren ziek maken.”

Wat zijn je grootste zorgen over dit nieuwe coronavirus?

„Ik denk dat het van belang is dat we het beginpunt van het virus weten te achterhalen. Het vaststellen van de bron zou ons kunnen helpen nieuwe besmettingsgevallen te voorkomen. Dat neemt niet weg dat er nog veel meer onzekerheden zijn. Denk aan: zou het kunnen dat er meerdere wilde dieren zijn die het virus met zich meedragen en daarom dus kunnen dienen als een bron van het virus, en hoe wijdverspreid is de bron dat het virus in China met zich meedraagt? Ook zijn we bezorgd over de potentie van het virus zich snel te verspreiden van mens tot mens.”

Zijn we dichtbij een uitbraak die lijkt op SARS of MERS?

„Als we het puur hebben over het aantal besmette gevallen in vergelijking met SARS of MERS dan zijn we nog lang niet zover. Toch wil ik niet uitsluiten dat het uiteindelijk zover kan komen. Ik denk dat de uitbraak op dit moment meer lijkt op de MERS-CoV, als je kijkt naar het aantal besmettingen en de eerste spreiding van het aantal ziektegevallen. Belangrijk om te vermelden is dat de sterftecijfers op dit moment veel lager liggen dan bij SARS of MERS ooit het geval was. Wel is het nu nog onduidelijk hoe het virus zich zal ontwikkelen en verspreiden.”

Wat moeten we doen?

„We moeten vooral niet overdrijven, maar de noodzakelijke maatregelen nemen om een verdere uitbraak te voorkomen. Na de uitbraak van het SARS-Cov virus was het vooral de Chinese economie die te maken kreeg met de gevolgen. Naar schatting kostte de uitbraak de Chinese overheid ergens tussen de 20 en 50 biljard dollar. Terwijl het virus ‘slechts’ aan 800 mensen het leven had gekost. Veel minder dan het aantal mensen dat jaarlijks sterft aan griep.”

Hoe zou je de reactie van de autoriteiten wereldwijd beoordelen?

„Ik denk dat de internationale gemeenschap heel behoorlijk heeft gereageerd op het virus. De Chinezen maakten al vrij snel de samenstelling van het virus bekend, waardoor het mogelijk was het virus te analyseren. Tot op dit moment is er ook bij de Chinezen nog geen sprake van een overreactie. Ik geloof dat je nog steeds meer kans hebt om gewoon griep te krijgen dan het coronavirus als je naar China reist, vooral als je nog niet gevaccineerd bent.”

Alles wat moet je weten over het coronavirus

Met het Chinees Nieuwjaar in het vooruitzicht is het goed mogelijk dat het virus zich verder gaat verspreiden. Metro licht toe wat het virus is en waar je op moet letten.

Wat is het coronavirus?

Het behoort toe aan een grote groep virussen. Sommige van deze virussen zijn overdraagbaar op mensen, terwijl anderen slechts vat hebben op dieren. Er zijn zeven verschillende soorten coronavirussen. Inclusief een aantal die mens-op-mens-overdraagbaar zijn. Bekende voorbeelden hiervan zijn MERS en SARS.

Waar is het virus ontstaan?

Er zijn aanwijzingen dat het virus voor het eerst werd vastgesteld op een markt in de Oost-Chinese stad Wuhan waar vis en levende dieren werden verhandeld. Deze markt is gesloten op 1 januari.

Andere uitbraken

SARS-Cov werd ontdekt in november 2002. In 2002-2003 zorgde de uitbraak van het virus voor 8.900 mogelijke besmettingsgevallen en 774 doden.

MERS-CoV werd voor het eerst vastgesteld in 2012. Sindsdien is het in verschillende vormen aangetroffen en kan het gelinkt worden aan verschillende gevallen op Arabische schiereilanden.

Symptomen

Patiënten hebben last van koorts, rillingen en spierpijn. Ook zijn zij op een bepaalde manier te linken aan Wuhan.

Waar is het coronavirus nog meer gesignaleerd?

Taiwan

Thailand

Japan

Zuid-Korea

De Verenigde Staten

Hoe bereikte het virus de Verenigde Staten?

De patiënt in kwestie keerde terug uit China op 15 januari en zocht hulp bij een medisch centrum in Washington, daar werd duidelijk dat de patiënt het virus met zich meedroeg.

De menselijke variant van het coronavirus werd voor het eerst vastgesteld midden jaren zestig.