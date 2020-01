De Treurgids tipt de treurigste plekken van Nederland

In plaats van een gids vol met de allermooiste straten, dorpen en steden van Nederland, is er nu eentje voor de lelijkste plekken van Nederland.

Het boek Treurtips werd maandag gelanceerd. Maker Mark van Wonderen is naar eigen zeggen een groot liefhebber van ‘aandoenlijke treurnis’. In het boek kun je dan ook lezen over de treurigste plekken die Nederland te bieden heeft.

„Treurnis en verval heeft altijd mijn voorkeur gehad. Het wijkt af van het gangbare, van wat we altijd zien”, vertelt van Wonderen aan EditieNL. „Alles moet altijd maar mooi en perfect zijn, maar imperfectie is stiekem aantrekkelijker. Het leeft, het heeft een rafelrandje. Perfectie is nep.”

Vergane glorie

De auteur kwam op het idee nadat hij de afgelopen jaren veel reacties kreeg op zijn foto’s van vergane glorie op social media. „Ik dacht: daar moet ik wat mee. Die plaatsen verdienen een reisgids. Dit is het echte Nederland.”

Het boek staat dan ook vol tips met plekken waar je naartoe moet waar je in eerste instantie misschien niet aan zou denken. „Deze plaatsen verdienen het absoluut om bezocht te worden. Ik heb het geschreven voor Nederlanders die de toerist willen uithangen in eigen land. Kies eens voor iets anders dan de Waddeneilanden, Amsterdam, Zuid-Limburg of de Keukenhof.”

Mislukte projecten

Voor het boek is Van Wonderen op pad gegaan door het hele land en bracht hij veel tijd door op Google Maps. Een van de plekken die hoog op zijn lijstje staat is Lelystad. „Dat is de heilige graal. Ideaal voor liefhebbers van aandoenlijke treurnis. In sommige steden heb je een mooie binnenstad met daarbuiten minder aantrekkelijke wijken, maar Lelystad is precies andersom. Zodra je het treinstation uitloopt volgt één grote aaneenschakeling van mislukte projecten.

Verder staan op zijn lijstje: Roosendaal, Den Helder, Delfzijl en Heerlen. „Die plaatsen kan ik absoluut aanbevelen.”