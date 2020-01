De midlifecrisis bestaat écht

De midlifecrisis blijkt echt te bestaan. Hij slaat toe als we net de veertig gepasseerd zijn, een leeftijd die gekenmerkt wordt door kale koppen, scheidingen en net aangeschafte motoren.

Onderzoekers ontdekten dat we als we 47,2 jaar oud zijn het ongelukkigst zijn. Het goede nieuws is wel dat ons daarna geleidelijk stukken beter gaan voelen.

Geluk en leeftijd

Professor economie David Blanchflower onderzocht het verband tussen geluk en leeftijd en bestudeerde daarvoor de gegevens van 132 landen aan het Darthmouth College in de Verenigde Staten.

Blanchflower analyseerde de jaarlijkse bevolkingsenquêtes van Groot-Brittannië van mensen onder de 70 jaar tussen 2016 en 2018. Om precies te zijn zocht de professor het antwoord op de vraag: ‘Hoe tevreden ben je over het algemeen met je leven op dit moment?’. Met 0 als helemaal niet tevreden en 10 als helemaal wel tevreden.

Daaruit kwam naar voren dat het antwoord van veertigers neerkwam tussen een 7,7 en een 7,9, het was het laatste cijfer van alle leeftijdscategorieën. Het geluksgevoel zou op 47,2 het laagst zijn. „Op die leeftijd veranderen er veel sociale relaties. Heel wat huwelijken stranden en de eerste leeftijdsgenoten worden zoek of sterven. Maar het is ook het punt waarop we onze ambities uit onze jeugd moeten loslaten. Dat leidt allemaal tot een lager geluksgevoel.”

Natuurlijk proces

Volgens de professor is het zo dat er in elk land een ‘gelukscurve’ aanwezig is die op een U-vormige manier verloopt gedurende ons leven. Na het dieptepunt van 47,2 jaar zullen we onszelf dus opnieuw gelukkig voelen.

„We hebben vastgesteld dat de midlifecrisis overal in de wereld voorkomt en zelfs bij primaten, waartoe alle halfapen en apen gerekend worden, gezien wordt. Het lijkt dus op een soort natuurlijk proces, waardoor we vermoeden dat de midlifecrisis in de genen zit, al moet dat nog onderzocht worden.”