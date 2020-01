De berg is al vol: jubilerend Alpe d’Huzes is uitverkocht

Vijfduizend mensen hebben zich ingeschreven voor de vijftiende editie van Alpe d’Huzes. Daarmee is de inschrijflimiet voor het jubilerende evenement ruim vier maanden voor de loop- en fietsdag al bereikt, werd dinsdag bekend.

De duizenden deelnemers beklimmen op 4 juni tot maximaal zes keer de Franse berg Alpe d’Huez, ook bekend van mooie etappes uit de Tour de France. Dit onder het motto ‘opgeven geen optie’. De fietsers, hardlopers en wandelaars proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Inclusief supporters en vrijwilligers zal het met vijftienduizend mensen op de berg een drukte van belang zijn.

Kankeronderzoek

Op dit moment is er 4 miljoen euro opgehaald. Dat is een miljoen meer dan vorig jaar rond deze tijd. „We zijn erg blij dat er volop interesse is om deel te nemen en dat mensen zich in willen zetten om kankeronderzoek mogelijk te maken”, zegt Jan Kouwenhoven, voorzitter van Alpe d’Huzes. „Die grote belangstelling is mooi, maar heeft helaas ook een trieste keerzijde. Kanker is al jaren doodsoorzaak nummer één in Nederland en iedere deelnemer heeft z’n eigen verhaal om de berg te beklimmen.”

Vorig jaar deden 4300 fietsers en lopers mee. Zij haalden toen ruim 11 miljoen euro op. Alpe d’Huzes is daarmee het grootste fondsenwervende evenement van ons land geworden. Het gedoneerde geld belandt volledig bij kankeronderzoek omdat iedereen belangeloos aan het jaarlijkse event meewerkt.

Alle edities meegedaan

Alpe d’Huzes bestaat sinds 2006. Nawien Agterdorst was deelnemer aan alle voorgaande edities. Hij beklom de alpenreus in totaal 66 keer en gaat in 2020 voor ‘vier maal op de fiets omhoog’. „Elf jaar geleden overleed mijn moeder aan kanker”, zegt Agterdorst over zijn motivatie. „Ik vind het vreselijk dat mijn dochter haar oma nooit heeft kunnen leren kennen en mijn moeder haar kleindochter niet kon zien opgroeien. Er is veel onderzoek nodig en dus veel geld. Daarom doe ik mee.”