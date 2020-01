Dankzij de Thalys zijn je vrienden dichterbij dan ooit

De wereld wordt steeds kleiner. Snelle vervoersmiddelen als de Thalys spelen daar een grote rol in. Het is steeds makkelijker om fysiek in contact te blijven met mensen die niet in hetzelfde land wonen als jij. Zo spreekt Celine Poulussen (23) uit Amsterdam regelmatig af met haar Parijse vrienden.

In 2014 verhuist Celine in het kader van haar studie International Media and Entertainment Management voor een halfjaar naar Finland. Aan het uitwisselingsproject doen verschillende studenten uit heel Europa mee. Celine: „Al op het vliegveld kwam ik een van mijn huidige vriendinnen tegen. Vraag me niet waarom, maar om de een of andere reden had ik het gevoel dat we beiden dezelfde kant op moesten. Ik sprak haar aan en bleek gelijk te hebben: zij was ook onderdeel van de uitwisseling en op weg naar onze campus. We hebben samen een taxi gepakt en waren vanaf dat moment onafscheidelijk."

Met de Thalys

Gedurende haar tijd in Finland leert Celine nog veel meer mensen kennen. Met drie daarvan - nog een Frans meisje en een meisje uit Duitsland - raakt ze extra goed bevriend. „Super jammer dat we na dat halve jaar ‘uit elkaar’ gingen. Vaak spreek je dan wel af om elkaar nog te zien, maar komt het echt toch nooit van. Dat bleek bij ons wel te lukken. Ik denk dat we elkaar twee à drie keer per jaar zien – en dat al bijna vijf jaar lang. Daar proberen we altijd een lang weekend van te maken, zodat we lekker de tijd hebben. De ene keer spreken we in Duitsland, de andere keer in Nederland of Frankijk. Verschillende bestemmingen, maar als we in Frankrijk meeten, reis ik altijd met de Thalys.”

Leven als een local

„Superleuk om die meiden op te zoeken in hun eigen land. Als je op pad gaat met een local, zie je toch altijd meer dan je wanneer je het standaard toeristenrondje zou lopen. De eerste dag vinken we meestal alle toeristendingetjes af en de dagen daarop eten we lekker veel, drinken we samen en genieten we van elkaars aanwezigheid. Vooral mijn twee Franse vriendinnen zijn echte Bourgondiërs en gek op lekker - en veel - eten en drinken, haha.”

Geen gezeur

Om bij haar vriendinnen te komen, pakt Celine altijd de Thalys. „Die brengt mij in iets meer dan drie uur van Amsterdam Centraal naar het centrum van Parijs. De tickets voor de Thalys zijn misschien duurder dan een vliegticket, maar omdat je meteen in het centrum zit en geen taxi of openbaar vervoer meer hoeft te nemen, ben je onderaan de streep denk ik hetzelfde kwijt. Als je ziet wat je daarvoor terugkrijgt, is reizen met de Thalys voor mij de beste keuze. Geen gezeur met lange wachtrijen bij de douane, een meer milieubewuste manier om je te verplaatsen, heerlijke luxe stoelen en de mogelijkheid om onderweg je telefoon op te laden. Ik ga zitten en stap even later in Parijs weer uit. Bijna alsof je gewoon naar Groningen gaat!”

Ongekende luxe

Toch zit er wat Celine betreft een flink verschil tussen ‘gewoon naar Groningen’ en reizen met de Thalys. „Zodra je binnenstapt, overvalt het vakantiegevoel je. Dat heb ik niet in ‘gewone’ Nederlandse treinen. En onderweg naar het buitenland zie je onderweg de mooiste landschappen. Maar wat misschien nog wel het allerfijnste is, is dat je je geen zorgen hoeft te maken over vloeistoffen en het gewicht van je bagage. Lekker shoppen en geen geklier met zakjes en miniverpakkingen dus!”

De eerstvolgende trip staat al op de planning: „Lekker eten, drinken en tegelijkertijd de toerist uithangen: ik heb er nu al zin in!”

Over Thalys

Met Thalys zit je vanuit Amsterdam in 1.51 uur in Brussel en in 3.18 uur in hartje Parijs. Je tripje begint zodra je de trein instapt en je je in de comfortabele stoelen laat zakken. Honger onderweg? Geen probleem: Thalys beschikt over een uitstekende cateringservice.

Sinds december 2017 biedt Thalys drie serviceniveaus aan: reizen in de klasse ‘Standard’ kan vanuit Nederland vanaf €29, ‘Comfort’ biedt een eersteklaservaring zonder extra diensten en ‘Premium’ een uitgebreide waaier aan diensten, inclusief een maaltijd die bij je stoel wordt opgediend.

Meer te weten komen over de Thalys, vertrektijden bekijken of kaartjes kopen? Dat kan op www.thalys.com.