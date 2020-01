Coronavirus; reden tot paniek!?

Vijf vragen en antwoorden over het coronavirus.

Komt er een grote epidemie aan, of valt het allemaal wel mee met het coronavirus? We vroegen het Harald Wychgel, persvoorlichter van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Wat is het coronavirus?

„Coronavirussen zijn virussen die voorkomen bij dieren waarvan we weten dat ze ook op mensen kunnen overspringen. Bekende voorbeelden van coronavirussen zijn MERS en SARS. Nu is er sprake van een nieuw coronavirus, waar we nog weinig vanaf weten. De ziekte die nu is uitgebroken, wordt het nieuwe coronavirus genoemd omdat het er pas net is, en nog geen naam heeft. Toen MERS opkwam, stond die ziekte bekend als het nieuwe coronavirus."

Waar komt het vandaan?

„Alle gevallen van de ziekte zijn tot nu te herleiden tot Wuhan, een stad in het oosten van China. Nog specifieker naar een markt in die stad waar onder andere gehandeld werd met levende dieren. Die markt is nu dicht. Verder weten we eigenlijk nog heel weinig op dit moment.”

Wat zijn de symptomen?

„Mensen kunnen luchtwegklachten krijgen, zoals benauwdheid. In het ergste geval krijgen ze een longontsteking. Voor de rest weten we er nog niet heel veel over, het is namelijk een nieuw virus. Er zijn nu rond de driehonderd gevallen bekend van de ziekte. Er zijn al zes mensen overleden."

Moeten we bang zijn?

„Nee, ik denk dat angst een slechte raadgever is. Het is belangrijk dat artsen bij klachten van mensen die in die regio zijn geweest, denken aan dit virus. Nogmaals, die kans is heel klein, maar mocht de ziekte opduiken, dan moeten we op een adequate manier handelen. Dat betekent dat je mensen in isolatie kan verplegen. Ook moet je kijken met wie ze contact hebben gehad, die personen kun je dan ook weer volgen om te voorkomen dat het zich verder gaat verspreiden. Daar zijn we goed op voorbereid, we werken samen met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding.

Of het een grote epidemie wordt, weten nog niet weten. Dit zou nog maar het topje van de ijsberg kunnen zijn. Het zou zo kunnen zijn dat meer mensen besmet zijn met het virus dan de mensen die in beeld zijn. Het is allemaal nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen."

Komt het naar Nederland?

„De kans dat het naar Nederland of Europa komt, wordt heel klein geschat. Al is het maar omdat er bijvoorbeeld geen directe vluchten van Wuhan naar Nederland gaan. Binnen de hele EU zijn er drie vliegvelden die op Wuhan vliegen. Het virus is al wel buiten China opgedoken. Het gaat om mensen die het virus hebben opgelopen in Wuhan en zijn doorgereisd naar Thailand en Japan. De kans dat je het hier in Nederland aantreft, wordt laag ingeschat, maar dat betekent niet dat het onmogelijk is. Dat is dan ook de reden dat we er goed op zijn voorbereid."