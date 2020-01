Coronavirus nog geen internationale noodsituatie

De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO) vindt het nog te vroeg om de uitbraak van het coronavirus uit te roepen tot internationale noodsituatie. Die conclusie trok de organisatie na een spoedvergadering van twee dagen.

Het virus, dat voor het eerst werd vastgesteld in de Chinese stad Wuhan, heeft inmiddels in China aan achttien mensen het leven gekost. In diverse andere landen zoals de VS, Thailand, Taiwan en Vietnam zijn ook gevallen ontdekt.

Volgens topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO waren de leden van het comité dat over het coronavirus vergaderde niet unaniem in hun mening over de uitbraak. „Vergis je niet: het is een noodsituatie voor China, maar het is nog geen wereldwijde noodsituatie voor de gezondheid. Maar dat kan het worden."

Maatregelen

China heeft een groter gebied rondom de stad Wuhan, het epicentrum van het besmettelijke coronavirus, donderdag 'op slot' gezet. Behalve in Wuhan werden er eerder al maatregelen getroffen in de plaatsen Huanggang, Ezhou en Chibi. Nu komt daar ook Xiantao bij. Zo zijn in deze steden grote delen van het openbaar vervoer platgelegd. De Chinese regering heeft 1 miljard Chinese yuan (ruim 130 miljoen euro) vrijgemaakt voor de bestrijding van het virus in de provincie Hubei.

Volgens Chinese staatsmedia rijden er minder bussen en treinen en vertrekken veerboten nauwelijks meer. Ook zijn veel speeltuinen, uitgaansgelegenheden en markten waar dieren worden verkocht dicht. Donderdag werd ook bekend dat hoofdstad Peking grote evenementen tijdens Chinees Nieuwjaar, dat volgend weekend wordt gevierd, afblaast uit angst voor verdere verspreiding van het virus. De feestelijkheden trekken veel toeristen.

Niet alleen in China

Niet alleen in China, maar ook in veel andere landen is het virus opgedoken. Zo werden al besmettingen gemeld in Thailand, Japan, Taiwan, Zuid-Korea, Saudi-Arabië, Vietnam en de Verenigde Staten. Het gaat in veel gevallen om mensen die een bezoek aan China hebben gebracht. Door het besmettelijke coronavirus zijn al zeker zeventien mensen gestorven. Ruim zeshonderd mensen zijn besmet geraakt.