Coronavirus komt vrijwel zeker van vleermuizen

Het nieuwe coronavirus dat in China al zeker tachtig mensen het leven heeft gekost, is volgens deskundigen van de Universiteit Utrecht 'vrijwel zeker' afkomstig van vleermuizen.

De virologen Berend-Jan Bosch en Raoul de Groot verwijzen de theorie dat het virus bij slangen vandaan zou komen naar het rijk der fabelen. Die is volgens hen 'ongefundeerd en blijkt niet uit de analyse van erfelijk materiaal'.

De virologen deden eerder onderzoek naar SARS en MERS. Zij stellen dat er ‘aanzienlijke verschillen’ bestaan tussen de virussen. Het is daarom nog onduidelijk hoe het coronavirus zich precies verspreidt en hoe gevaarlijk het is voor de mens.

Bosch en De Groot sluiten niet uit dat het virus zich zal ontwikkelen tot een wereldwijde epidemie. Maar zeggen ook dat de uitbraak zich 'in een pril stadium' bevindt. 'Hopelijk hebben de maatregelen effect en kan de epidemie beteugeld worden'.

De meeste doden vielen in Wuhan zelf. Nog zeker 461 patiënten verkeren in kritieke toestand. Duidelijk is dat het virus zich sneller verspreidt dan in eerste instantie werd gedacht en daar komt bij dat het virus al in de incubatietijd besmettelijk blijkt te zijn. Dat is de periode waarin iemand wel besmet is, maar nog geen ziekteverschijnselen heeft.

Overdraagbaarheid wordt sterker

De dodenteller stond in China vrijdag nog op 26, maandag is dit opgelopen naar 80. Wereldwijd zijn er 2.794 besmettingen geteld. Zaterdag waarschuwde de Chinese president dat het coronavirus ‘sneller om zich heen grijpt’.

Zondag herhaalde de Chinese Gezondheidsraad die waarschuwing nog een keer. De overdraagbaarheid van het coronavirus wordt sterker, aldus het adviesorgaan. De raad verwacht dat het aantal besmettingen daarom de komende tijd nog toeneemt.

Steeds meer slachtoffers nieuw coronavirus, overzicht besmettingen wereldwijd. / ANP

Het land wil om verdere verspreiding te voorkomen beschermende pakken en mondkapjes in het buitenland kopen. Een rondvraag bij drie groothandels in Nederland leert dat zij de stijgende vraag naar mondmaskers amper kunnen bijbenen.

Inmiddels is ook het aantal besmettingsgevallen buiten China opgelopen en hebben verschillende landen hun burgers teruggehaald uit China.

In Japan is een vierde geval van besmetting bevestigd. Het gaat om een Chinees uit Wuhan die in Japan op vakantie was. In Californië is een derde Amerikaanse besmetting gemeld. Ook in dit geval gaat het om een Chinees uit Wuhan. De patiënt ligt in de isolatie in het ziekenhuis van Orange County. Hij is er nu goed aan toe.

Burgers terughalen

De Franse minister van Volksgezondheid Agnes Buzyn zei zondag dat Frankrijk zijn burgers uit Wuhan en omgeving gaat evacueren. „Franse burgers zullen met toestemming van de Chinese autoriteiten per vliegtuig rechtstreeks naar Frankrijk worden gerepatrieerd. Dit zal halverwege de week plaatsvinden", zei Buzyn tegen verslaggevers.

Buzyn vervolgde dat deze mensen vervolgens veertien in quarantaine zullen doorbrengen om te voorkomen dat het virus zich verder door Frankrijk kan verspreiden. Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten dat een patiënt in Frankrijk met het coronavirus ook in Nederland zou zijn geweest. Volgens het RIVM is dat onjuist en is er sprake van een misverstand.

Ook Japan is begonnen met het terughalen van haar burgers. Alle japanners die in Wuhan aanwezig zijn en terugwillen naar Japan kunnen met een chartervlucht mee. Spanje en Groot-Britannië volgen. In Nederland onderzoekt het ministerie van Buitenlandse zaken momenteel de mogelijkheid om de twintig Nederlandsers die zich in Wuhan te bevinden te evacueren.

Buurtland Mongolië liet maandag weten per direct de grenzen met China te sluiten. De regering wil hiermee het virus buiten de deur houden. Ook sluit de regering alle onderwijsinstellingen in het land. Tot 2 maart gaan universiteiten en scholen dicht. Vooralsnog zijn er in het land geen besmettingen bekend.

Kans op besmetting in Nederland

Tot nu toe zijn er nog geen besmettingsgevallen in Nederland bekend. Wel is het mogelijk dat het virus ook hier opduikt. Volgens het RIVM bestaat de kans dat er net zoals in andere landen ook iemand vanuit China naar Nederland kan komen en hier ziek kan worden.

Het RIVM laat maandag weten dat er voorbereidingen worden getroffen in het geval er een besmettingsgeval wordt gemeld. Een team van wetenschappers en gespecialiseerde artsen bespreken momenteel hoe een eventuele uitbraak het beste aangepakt moet worden.

Hoewel er nog veel onduidelijk is over het nieuwe virus, lijken de cijfers erop te wijzen dat een ‘gewoon’ griepje gevaarlijker is dan het coronavirus. Om te bepalen of dat ook echt zo is, is meer gedetailleerde informatie nodig over het virus en de manier waarop mensen besmet zijn geraakt.

Griep

Familieleden en vrienden van patiënten in China werden tot nu toe niet ziek. Dat laat zien dat de ziekte niet heel makkelijk van mens op mens overdraagbaar is. Het is daarom volgens het RIVM nog te vroeg om over de ernst van het virus te oordelen. Wel blijkt uit onderzoek dat het vooral kwetsbare mensen met onderliggende hart-of longproblemen zijn die zijn overleden.

De stad Wuhan is inmiddels vrijwel afgesloten van de buitenwereld. In zestien omliggende steden is het openbaar vervoer aan banden gelegd. Om de toenemende stroom patiënten betere zorg te kunnen bieden, is China nu bezig met de bouw van twee noodhospitalen. Het Chinese ministerie van Financiën zei maandag 60 miljard yuan (bijna 8 miljard euro) uit te trekken voor de bestrijding van het virus.