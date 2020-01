Chaos in China; bewusteloze mensen op straat en tekort doktoren.

Er heerst chaos in China. Door de uitbraak van het coronavirus worden onderbemande ziekenhuizen overspoeld met mensen en liggen er bewusteloze mensen op straat. Ook is er een groot tekort aan beschermende pakken.

Ziekenhuizen in Wuhan, de grootste besmettingshaard, zouden de toestroom van patiënten niet meer aankunnen. Er zijn niet genoeg bedden om alle mensen op te kunnen vangen en er is een groot tekort aan doktoren en ander medisch personeel.

Inmiddels zijn er al ruim 1300 mensen besmet met het coronavirus. Daarnaast zijn er al 41 mensen overleden als gevolg van de ziekte. Ook het personeel dat in de ziekenhuizen werkt, loopt gevaar. Infectieziektenspecialist Jiang Jijun overleed aan een hartstilstand tijdens het verzorgen van de patiënten en een zwangere verpleegster kreeg het virus.

De situatie zou zelfs zo chaotisch zijn dat medewerkers van de ziekenhuizen geen tijd hebben om naar de wc te gaan. Daarom lopen ze in het ziekenhuis rond met luiers aan.

Extra medisch personeel

De Chinese Gezondheidscommissie heeft inmiddels 1230 man medisch personeel naar Wuhan gestuurd om het tekort aan hulpverleners iets terug te dringen. De helft van het medisch personeel is al begonnen. Het ministerie van Industrie heeft ook 14.000 beschermende pakken geleverd.

Eerder was al gemeld dat het leger 450 artsen en verpleegkundigen naar Wuhan had gestuurd.

Tweede noodhospitaal

Naast het extra medische personeel is China ook bezig met de bouw van twee noodziekenhuizen in Wuhan. Het eerste noodziekenhuis zal naar verwachting rond 3 februari in gebruik kunnen worden genomen. In dat ziekenhuis is plek voor rond de 1000 patiënten. Het tweede noodziekenhuis moet over ongeveer twee weken klaar zijn en zal plek hebben voor rond de 1300 patiënten.

Als reactie op de uitbraak van het virus zijn op veel plaatsen in China grote evenementen geannuleerd en zijn pretparken gesloten om grote mensenmassa's te voorkomen. De Super Cup van de Chinese voetbalbond (CFA), die op 5 februari in de Oost-Chinese stad Suzhou zou worden gehouden, is uitgesteld.