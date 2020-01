Carlo Boszhard over MAFS: 'maak je riemen maar vast!'

Married At First Sight is los. Het achtste seizoen alweer, maar het eerste voor Carlo Boszhard, die meteen ‘Ja, ik wil’ zei, tegen Peter van der Vorst.

Maandagavond zagen we al hoe Carlo Boszhard ‘krijg de cholera!’ naar z’n hoofd kreeg geworpen toen hij het huis binnenstormde van een van de deelnemers, maar wel ‘een verwensing’ met een dikke glimlach, want hij was méér dan welkom bij de verraste kandidaat om mee te delen dat er ‘een perfecte match’ voor haar was gevonden. Ja, het achtste seizoen van Married At First Sight (MAFS) is begonnen! „Hallo schat, wat leuk dat je belt!” Carlo is in een opperbeste bui als Metro hem belt om even bij te praten. Al heeft hij de confetti nog in z’n onderbroek zitten na zijn The Christmas Show in de Ziggodome -,,het was héérlijk om te doen!”-, hij zit alweer volop in zijn nieuwe avontuur: Married At First Sight (MAFS), het next level dating programma van RTL waar vrijgezellen middels ‘de wetenschap’ niet alleen aan elkaar worden gekoppeld, maar ook meteen in het huwelijksbootje stappen. Dat overigens meer dan eens in een zinkend schip resulteert, getuige de vorige seizoenen waar nog maar twee stellen van bij elkaar zijn.

Nieuw seizoen, nieuwe kansen en de eerste aflevering werd maandagavond uitgezonden, dinsdagavond volgt de tweede, want nieuw dit jaar is niet alleen Boszhard als presentator -Peter van der Vorst deed het de afgelopen seizoenen- maar ook de ‘twee keer per week-formule’. Ook doet er voor de eerste keer een lesbisch koppel mee en is het expertteam, dat de deelnemers matcht, aangevuld met een nieuwe seksuoloog.

Ballen

„Oh nee, daar heb ik echt niet de ballen voor, hoor!” roept hij het bijna uit op de vraag of hij mee zou doen aan MAFS. ,,En ik heb natuurlijk al een geweldige partner”, vult hij zichzelf aan, waarna bijna hoorbaar een glimlach op het gezicht van de RTL-man aan de andere kant van de lijn verschijnt. Je moet iemand aantrekkelijk vinden, noemt hij als eerste ingrediënt voor het prille liefdesrecept. „Of platter gezegd: zou je het erop kunnen? Want laten we gewoon eerlijk zijn, lust voelen voor de ander is ongelooflijk belangrijk.” En dan is er ook nog de ‘passionele aantrekkingskracht’. „Naast de lust is er het stadium van heel lang met elkaar praten en elkaar leren kennen en ontdekken of je allebei van winkelen houdt. Of dat je samen naar een slechte film kunt gaan, zonder dat je weg wil. Je moet elkaar kunnen vinden in elkaars interesses, of het nou dezelfde zijn, of niet.”

Hij heeft er zin in!

Vertrouwen

Iets waar de deelnemers pas aan beginnen ná het ja-woord, alsof je begint met het toetje, en naar het voorgerecht toewerkt. Een heftig en intens experiment, vat Boszhard MAFS samen. „Een programma over dappere mensen en bijzondere keuzes in het leven. Op de huwelijksdag zelf komt er zo bizar veel op de kandidaten af, daar sta je dan in je mooie jurk of nette pak met heel je familie om je heen, en iedereen die de hele tijd maar vraagt ‘hoe je je voelt’... Alsof ze dat precies weten, ze staan op het punt om ‘ja, ik wil’ te zeggen tegen een wildvreemde!” Ze zullen heus niet meteen denken: woehoehoe (Carlo maakt nu een hysterisch feestgeluid), „Maar eerder: waar ben ik aan begonnen? De kunst is dan om vertrouwen te blijven houden in de expert en erin geloven dat ze het bij het juiste eind hebben.” De deelnemers hebben de gemene deler dat ze allemaal echt op zoek zijn naar liefde, ,,hier hangen geen camera’s in de slaapkamer en gaat het niet om platte seks”, refereert hij aan The Villa-achtige programma’s. „Hier komt een ander, serieuzer publiek op af.” Maar ook een ‘moeilijk publiek’, dat wil zeggen: meer kritisch, „mensen die vaak al heel lang alleen zijn en wel een partner willen, maar al kunnen afknappen bij het luidruchtige geluid dat iemand maakt als hij chips uit een bakje eet, of de welbekende witte sokken aanheeft.” Meteen ook de reden waarom het gros van de gekoppelde stellen het einde van de wittebroodsweken niet haalt. „Ze zijn al zo lang alleen dat ze niet kunnen wennen aan een partner om zich heen.”

Liefdesgeluk

Zelf heeft hij heel lang naar echte liefde gezocht, verklapt hij, en had de hoop bijna opgegeven. „Het was de tijd vóór alle Tinders en Grindrs, en heel af en toe was er wel eens een date in de stad. Maar dan was er altijd nog de handicap dat ik Carlo Boszhard ben. Mannen dachten vaak dat ik al héél veel partners had gehad, of vonden me arrogant. ‘Hij moet niet denken dat...’, dachten ze dan.” En toen was daar op een goeie dag Herald Adolfs. Liefde op het eerste gezicht? Hij moet lachen, „ik vond hem meteen wel ongelooflijk aantrekkelijk, ja.” Of het seizoen net zo succesvol wordt als zijn relatie, als in: alle stellen living happily ever after, daarover kan de altijd energieke showman niets over loslaten, „Maar ik zou zeggen: riemen vast, want je gaat verrast worden. Het wordt een seizoen waarover nog lang gaat worden nagepraat, héél lang... ”

Married At First Sight is elke maandag en dinsdag te zien op RTL 4, om 20:30 uur.