Britse kranten raken niet uitgepraat over 'Megxit'

Elke krant staat er donderdag vol mee in Engeland. Harry en Meghan gaan afstand doen van het koninklijk huis en daar vindt de Britse pers iets van.

Woensdag maakte het stel op Instagram bekend dat ze haar eigen koers gaat varen in de toekomst. Naar verluidt zou de koningin daar niet over zijn ingelicht.

Een burgeroorlog

De Britse kranten, zeker de tabloids, staan erom bekend dol te zijn op superlatieven en vette koppen. The Sun heeft de zaak dan inmiddels ook al als ‘Megxit’ betiteld. De Daily Mail heeft het over een woedende koningin en een ‘verregaand besluit’ met de quote: „We quit!”.

De Daily Mirror zegt dat de keuze van het stel ‘een burgeroorlog’ in gang zet en dat koningin Elisabeth en Prins Charles zacht gezegd not amused zijn. Dat werd al duidelijk in de officiële reactie van Buckingham Palace woensdag: „We begrijpen hun verlangen voor een andere invulling, maar dit zijn ingewikkelde kwesties die tijd kosten om aan te werken."

Ook de buitenlandse pers rept over de ‘breuk’ van het stel. Er wordt hardop gevraagd of Harry en Meghan helemaal afstand zullen doen van een koninklijke toelage en hoe hun leven er in de toekomst uit zal zien.

Ruzie met roddelpers

Het is denkbaar dat de rijkgevulde pers donderdag nog een extra bevestiging is voor het stel dat ze een goede keuze heeft gemaakt. Sinds in 2016 bleek dat de prins een relatie had met Meghan Markle, actrice in de populaire serie Suits, wist de pers er niet over op te houden. Ex-vriendjes zouden betaald krijgen om vuile was buiten te hangen en de familie van Markle kon amper over straat.

In mei 2018 vond het huwelijk plaats van de twee. Niets dan goeds in de pers, maar de zwangerschap van Markle bracht daar verandering in. Een jaar na het huwelijk en vlak na de geboorte van zoon Archie ondernam Harry gerechtelijke stappen tegen de tabloids na publicatie van een persoonlijke brief van Meghan aan haar vader en het afluisteren van zijn telefoon.

„Ik heb met eigen ogen gezien wat er gebeurt als iemand niet meer wordt behandeld als een persoon. Ik verloor mijn moeder en ik zie nu hoe mijn vrouw hier ook slachtoffer van wordt”, schreef de prins in een verklaring. Hij doelt hierbij op zijn moeder Prinses Diana. Zij kwam om in een auto-ongeluk na maanden opgejaagd te zijn door de roddelpers.