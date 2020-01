Brandweerman komt om bij bosbranden Australië: nu 28 doden

Er is wederom een dode gevallen bij de bosbranden in Australië. Het slachtoffer is een brandweerman. Het dodenaantal is hierbij op 28 komen te staan.

De brandweerman kwam om het leven bij het bestrijden van een brand in Omeo, in de staat Victoria. Dat verklaren de autoriteiten van de staat aan de media. Wat er precies is gebeurd is (nog) niet bekend.

Naast het feit dat er 28 mensen zijn overleden bij de bosbranden, wordt het aantal dieren dat is gestorven op 1 miljard geschat. Huizen zijn totaal verwoest en ondanks dat het heel even beter leek te gaan met het land door afkoeling en wat regen, zijn de bosbranden weer aangewakkerd sinds vrijdag.

donaties

In Nederland werd bekend dat er twee dagen geleden al 1,75 miljoen euro gedoneerd is aan Australië. Het Rode Kruis opende een pagina waarop je kunt doneren.