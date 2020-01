Boze ouders dienen klacht in om passend onderwijs

Een sms’je van oma? De kans is groter dat ze je een appje stuurt. Senioren zitten meer dan ooit op WhatsApp en sociale netwerken. „Gaat je kleinkind backpacken in Australië, dan krijg je de foto’s niet meer per mail toegestuurd.”

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat sociale media-gebruik in alle leeftijdscategorieën - gemeten vanaf 12 jaar - nog steeds toeneemt. De opvallendste groei is te zien in de groepen 65 - 75 jaar en 75 plus; respectievelijk gebruikt 70 procent en 34 procent WhatsApp.

„Whatsapp is makkelijk te bedienen; je mag zo langzaam typen als je wilt, foto’s versturen is relatief simpel”, zegt Annet van Betuw (67). Ze is auteur van het boek Social Media voor Senioren en ziet veel leeftijdgenoten op WhatsApp. „Ik denk dat ouderen en jongeren die app ongeveer hetzelfde gebruiken. Zo maakte ik zelf laatst via mijn kleinzoon kennis met het audiobericht en dacht ik: hé, dit is ook handig. En senioren zitten veel op buurt-groepsapps.“