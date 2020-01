Bokst Badr straks op Olympische Spelen?

Als het aan de Nederlandse boksbond ligt, neemt Badr Hari deel aan de Olympische Spelen. De bond zou in gesprek zijn met de 35-jarige Amsterdammer.

Volgens voorzitter Boris van der Vorst heeft Badr de potentie om mee te doen aan de Spelen in Tokio (2020) of Parijs (2024). Maar daar komt nog best wat bij kijken - mócht Hari al interesse hebben.

Contract met Glory

Badr bokst onder contract bij kickboksorganisatie Glory, die zal hem dan een paar maanden moeten laten gaan. Die kans zou klein zijn. Ook heeft Hari nog last van de enkelblessure die hij eind 2019 opliep tegen Rico Verhoeven tijdens het wereldtitelgevecht.

Of Hari oren heeft naar het meedoen, is nog niet bekend. In aanloop naar de Spelen in Londen in 2012 overwoog de bokser mee te doen namens Marokko, maar bedacht zich. Overigens kan Badr volgens de boksbondvoorzitter ook uitkomen voor Nederland.

„We zijn trots op ons huidige boksteam. Maar we kijken ook naar de gewichtsklassen waarin we niet zo goed bezet zijn, zoals bij de zwaargewichten." Hari is daar een van de kandidaten. „Maar er zijn nog zoveel zaken die uitgezocht moeten worden. Niet alleen met Badr, maar ook met andere betrokken partijen zoals Glory en sportkoepel NOC*NSF”, liet Van der Vorst weten.

Verhoeven ook?

Van der Vorst wilde niet zeggen of Rico Verhoeven ook tot de kanshebbers behoort. „De situatie van Rico is ook wat ingewikkelder. Als je wil gaan boksen moet je het kickboksen tijdelijk stop zetten, maar hij heeft titels in bezit.”

Op 1 en 2 februari vindt in Rotterdam het NK plaats. Daarna beslist de bond welke boksers mogen meedingen naar een olympisch ticket.