Boeren doen aangifte van bedreiging na protesten

De wereld wordt steeds kleiner. Snelle vervoersmiddelen als de Thalys spelen daar een grote rol in. Het is steeds makkelijker om fysiek in contact te blijven met mensen die niet in hetzelfde land wonen als jij. Zo spreekt Celine Poulussen (23) uit Amsterdam regelmatig af met haar Parijse vrienden.

In 2014 verhuist Celine in het kader van haar studie International Media and Entertainment Management voor een halfjaar naar Finland. Aan het uitwisselingsproject doen verschillende studenten uit heel Europa mee. Celine: „Al op het vliegveld kwam ik een van mijn huidige vriendinnen tegen. Vraag me niet waarom, maar om de een of andere reden had ik het gevoel dat we beiden dezelfde kant op moesten. Ik sprak haar aan en bleek gelijk te hebben: zij was ook onderdeel van de uitwisseling en op weg naar onze campus. We hebben samen een taxi gepakt en waren vanaf dat moment onafscheidelijk."

Met de Thalys