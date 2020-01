Boekenreeks 'De zeven zussen' breekt records

De zeven zussen van de Ierse schrijfster Lucinda Riley is voor het tweede jaar op rij bet bestverkochte boek van Nederland. Dat is een unieke situatie.

Het eerste deel in haar reeks over deze zussen, was het afgelopen jaar met 233.000 in het Nederlands vertaalde exemplaren het bestverkochte boek in de Nederlandse boekhandel. In 2018 was hetzelfde boek ook al de bestverkochte titel: toen werden er 129.000 exemplaren van verkocht. Dat meldt de CPNB, de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, die jaarlijks een Top 100 samenstelt.

Op de tweede plaats van de lijst van bestverkochte boeken (oorspronkelijk Nederlands of vertaald) stond Ilja Leonard Pfeijffer met zijn Grand Hotel Europa. Daarvan gingen er het afgelopen jaar 145.000 over de toonbank. Rutger Bregman bezette de derde plek, met 140.000 verkochte exemplaren van De meeste mensen deugen.

Top 100

Lucinda Riley publiceerde in totaal al vijf boeken over de zusjes. Ook schreef ze nog zes andere titels, los van de zussen. Deze stonden ook allemaal in de Top 100 van 2018, wat neerkomt op elf boeken in totaal: op de 1e, 4e, 5e, 7e, 10e, 44e, 47e, 48e, 51e, 57e en 65e plaats.

Volgens de CPNB is dit een unieke situatie. „Niet eerder stond eenzelfde titel twee keer op 1 in de Top 100. Geen enkele auteur wist ooit met maar liefst vijf titels in de top 10 te komen: JK Rowling en Sonja Bakker kwamen tot vier titels bij de eerste tien. En nooit eerder had een auteur elf titels in de Top 100."

Behalve Riley waren er vorig jaar nog wel elf andere auteurs met meerdere boeken in de Top 100, onder wie Murat Isik, Jochem Myjer, Suzanne Vermeer en Levi Weemoedt.

Miljoenen exemplaren

In totaal werd in 2019 voor 563 miljoen euro aan boeken in winkels en online verkocht: in totaal 40 miljoen papieren en digitale exemplaren. Toch daalde de afzet voor het eerst in vijf jaar met bijna 4 procent. Een van de mogelijke oorzaken zou de btw-verhoging met 3 procent op papieren boeken kunnen zijn.

De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen van Andy Griffiths en Terry Denton was het meest uitgeleende boek van 2019. Het duo haalde ook de tweede plaats in de biebs, met De waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen. De zeven zussen eindigde hier op de derde plek.

De zeven zussen

De succesvolle boekenreeks van Riley gaat over zeven vrouwen die als kind zijn geadopteerd door een welgestelde man. Hij liet bij zijn dood voor iedere zus een brief na. Hierin stonden aanwijzingen over ieders afkomst, waarna de vrouwen hier een zoektocht naar startten.