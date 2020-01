Blue Monday? Het is gewoon maandag!

Om je op te fleuren: twee deskundigen over waarom het maandag geen Blue Monday, maar gewoon een dag is.

„Het hele idee van een winterdepressie en dat je dat overkomt op één dag, is onzin.” Jean-Pierre van de Ven uit Amsterdam, (relatie)psycholoog en woordvoerder van MIND Korrelatie, is meteen stellig op deze Blue Monday. Die bestaat niet. Metro sprak ook Janne Schuijn uit Zwolle, mindset-coach en auteur van het boek Wat nou als het ook anders kan? en voor haar geldt hetzelfde: „Het is dat jullie me bellen, anders had ik er niet eens aan gedacht. Voor mij is het gewoon maandag.”

Pseudowetenschap

„Het hele idee komt natuurlijk uit de duim van een psycholoog die door een marketingbureau werd ingehuurd”, zegt Van de Ven, doelend op de Brit Cliff Arnall die in 2005 voor een reisbureau een dag bedacht om veel vliegvakanties naar de zon te kunnen verkopen. „Er is geen wetenschappelijke evidentie voor de Blue Monday, laat ik het zo zeggen.” Arnall had het onder meer over donkere dagen, mislukte goede voornemens en de vakantie die nog mijlenver weg is. Schuijn: „Die hele wetenschappelijke formule is ontkracht. Dat je dan verzint dat precies die maandag de meest ongelukkige is, dat is pseudowetenschap. Maar stel je voor dat deze dag wel zou bestaan, dan zeg ik: er zijn wel meer mindere maandagen na je lekkere weekend. Slechte dagen horen bij het leven. Dat is gezond en daarvoor hoef je in mijn optiek geen tips te krijgen of mee te kunnen dealen. Misschien is het dinsdag wel Black Tuesday.”

Janne Schuijn. / Louise Boonstoppel

Marketingland

Of we ooit nog van Blue Monday af komen, dat denkt Van de Ven niet. „Het spreekt mensen aan. In deze tijd zijn we heus wat somberder en uit ons doen. Ik wil er ook niet vanaf komen, want voor mij is het elk jaar een mooie gelegenheid om aandacht voor echte depressies te vragen. Dat is echt een aandoening die je moet herkennen en aanpakken. De term wordt te veel gebruikt: je hoort mensen al zeggen dat ze depressief zijn op een rotdag waarop het hard regent. Dat mag je zeggen hoor, maar het is iets heel anders.” Schuijn: „Zolang marketingland op deze dag blijft inspringen, nee dan niet. Al merk ik wel een verschuiving. Mensen pikken marketing-bull shit minder. Maar Blue Monday heeft ook een positieve kant: dat er aandacht is voor mental health en hoe belangrijk het is om lekker in je vel te zitten.”

Het er continu over hebben

Als er maar telkens over Blue Monday wordt geschreven, zoals ook Metro nu weer doet, word je daar niet vanzelf somber van? Van de Ven denkt van niet: „Volgens mij schrijft een journalist op wat er gebeurt in de wereld. Ook over negatieve zaken en over Blue Monday. Als je daar somber van wordt, dan heb je daar aanleg voor.” Schuijn: „Ik denk dat het voor heel veel mensen maandag net als bij mij gewoon maandag is. Totdat je er over leest. In mijn optiek versterken we deze dag door het er continu over te hebben. Dat het je niet helpt om steeds met donkere gedachten te zitten. Maar dan heb je het al over professionele hulp die je nodig hebt. Dan heb je niet genoeg aan een artikel in Metro of waar dan ook.”

Jean-Pierre van de Ven.

Wat zouden de twee deskundigen tegen Metro-lezers willen zeggen die maandag toch het idee hebben van ‘bah, wat een rotdag’? Van de Ven: „A, als je weleens zo’n dag hebt, dan hoort dat er gewoon bij. En B, je kunt het actief bestrijden. Door te gaan bewegen, maar ook door je gevoel te delen. Zeg gewoon hoe je je voelt. Ga eropuit! Doe bijvoorbeeld mee aan een Blue Monday Run van MIND. Daar ga je je beter van voelen.”

De pot op

Schuijn: „Als je de hele dag zit te balen achter je laptop, ga dan inderdaad even naar buiten, sporten of een goede vriend bellen. Maar ik zou vooral zeggen dat het bij het leven hoort. We hebben allemaal onze ups-and-downs. Kijk eens naar de mooie kanten van het leven, want volgens mij zijn we te veel bezig met hoe je zo min mogelijk slechte dagen kunt hebben. Let je meer op hoeveel mooie dagen we hebben, dan word je blijer in het algemeen. De pot op met die negatieve energie. Happy Monday!”