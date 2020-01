Blok: groot deel Nederlanders wil weg uit Wuhan

Volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken wil een groot deel van de twintig Nederlanders in de Chinese stad Wuhan daar weg.

„Ik weet van achttien Nederlanders, die ook deels partners hebben, het gebied willen verlaten." Wuhan is het centrum van de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Hij weet nog niet wanneer ze kunnen vertrekken. China moet ook toestemming verlenen. Onder de Nederlanders zijn nog geen ziektegevallen, aldus de bewindsman. Als buitenlandse partners van de Nederlanders in Wuhan ook weg willen, zal Nederland daar volgens hem niet moeilijk over doen.

Onzeker

In Europees verband is begonnen met de evacuatie uit Wuhan. „Ik verwacht dat vandaag een eerste vliegtuig richting Wuhan vertrekt, maar kan nog niet zeggen of daar dan ook Nederlanders mee zullen terugreizen." Hij wil niet zeggen waar het Franse toestel zal landen. Dat zullen de Europese landen gezamenlijk naar buiten brengen.

Blok snapt dat mensen elders in China zich onzeker voelen over de situatie. Hij roept Nederlanders in China op zich te melden bij de ambassade in de hoofdstad Peking voor zover ze dat nog niet gedaan hebben. „Dan kunnen ze door de ambassade worden bereikt."

KLM meldde eerder op de dag de vluchten naar China niet te schrappen. Het is aan de maatschappijen hoe lang ze daarmee willen doorgaan, zegt Blok. „Op dit moment is er geen reden om vanuit de overheid aan te geven dat er niet gevlogen kan worden."

Quarantaine

Het ministerie van Volksgezondheid is vooralsnog niet van plan mensen die terugreizen uit het gebied, in quarantaine te plaatsen. Als Nederlanders deze kant op komen „gaan we samen met Buitenlandse Zaken en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kijken wat passend is", laat een woordvoerder weten.

Mensen die in Wuhan zijn geweest, op eigen initiatief naar Nederland vliegen en die symptomen vertonen, zijn al wel verplicht zich voor onderzoek te melden bij een huisarts, GGD of ziekenhuis.