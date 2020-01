Bloemenzee bij flat fatale brand

De ingang van de flat, waar net naar de jaarwisseling een fatale brand woedde, is bezaaid met bloemen. Een 4-jarige jongen en zijn 39-jarige vader kwamen bij die brand om het leven.

De Parkschool in Arnhem staat maandag uitgebreid stil bij het overlijden van het 4-jarige jongetje. Zijn 8-jarige zus, die zwaargewond raakte bij de brand, is ook leerling van de school. De groepen 1 en 4 worden vanaf 8.30 uur apart opgevangen. In het aula is een herdenkingsplek ingericht en slachtofferhulp en de GGD zijn aanwezig om mensen op te vangen. Ook tijdens de lessen van de overige leerlingen wordt stilgestaan bij de flatbrand.

Vuurwerk

De brand in de flat aan het Gelderseplein is door vuurwerk ontstaan. Een bankstel dat in de gang stond, vatte vlam nadat er vuurwerk op was gelegd. Het gezin dat op dat moment in de lift stond, raakte door de vele rook bewusteloos. De vader en zoon van het gezin kwamen te overlijden. De 38-jarige moeder en de 8-jarige dochter zijn zwaargewond.

Twee jongens van twaalf en dertien worden verdacht van betrokkenheid bij de brand. Zij zaten tot vrijdag vast. Ze wonen zelf ook in de bewuste flat.