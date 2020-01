Bijna 400 incidenten meer dan vorig jaar tijdens jaarwisseling

Tijdens deze jaarwisseling heeft de politie ruim 9300 incidenten geregistreerd. Dat zijn er bijna 400 meer dan de vorige oud en nieuw.

Wel waren er iets minder aanhoudingen: 300 tegen 309 bij de vorige jaarwisseling. Veel incidenten waren vuurwerkgerelateerd.

Op beide vlakken is over langere tijd gemeten een daling te zien. In 2014-2015 waren er bij de jaarwisseling ruim 12.000 incidenten en rond de 640 aanhoudingen. Die aantallen lopen met het jaar terug.

Geen betrouwbare afspiegeling

Overigens zeggen de commandanten dat de cijfers geen getrouwe afspiegeling zijn: in werkelijkheid ligt het aantal incidenten hoger. Ze verklaren dat doordat veel agenten geen aangifte doen van kleinere incidenten tijdens de jaarwisseling, omdat ze vinden „dat het erbij hoort”. Zo werden agenten in Breda dermate heftig met vuurwerk bekogeld dat ze zich moesten terugtrekken en de mobiele eenheid erbij moesten roepen. Dat incident is in de systemen niet terug te vinden. „De sfeer wordt grimmiger", vinden de commandanten.

Korpschef Erik Akerboom ziet een sterke beweging richting vuurwerkverbod: „Twee derde van de Nederlanders is voor een verbod op vuurwerk en steden als Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven willen een totaalverbod. Meer gemeenten zullen volgen. Inmiddels heeft ook de vuurwerkbranche zich uitgesproken voor een gedeeltelijk vuurwerkverbod." Volgens hem pleit de politie daar al langer voor. En áls het er eenmaal van komt, „dan moeten we daar ook stevig op handhaven. Het komende jaar wordt dat de grote opgave", zegt Akerboom.

Onrustig

De jaarwisseling was onrustig dit jaar. Op meerdere plekken in het land was veel schade door vuurwerk. In Amsterdam wordt de schade geschat op 536.000 euro. De totale kosten van de schade die werd veroorzaakt tijdens de jaarwisseling worden geschat op zeker 15 miljoen euro.

Stichting Salvage, die namens brandverzekeraars eerste hulp bij brand biedt aan verzekerden, telde deze jaarwisseling 55 vuurwerkgerelateerde branden. Daarnaast steeg het aantal slachtoffers van ernstige vuurwerkongevallen met zeven procent ten opzichte van vorig jaar.