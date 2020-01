Beveiligers vrezen druk 2020

Het aantal evenementen in ons land is dit jaar zo enorm, dat de Nederlandse Veiligheidsbranche oproept tot snel overleg.

De Nederlandse Veiligheidsbranche maakt zich zorgen over de sterke toename van het aantal festivals en evenementen. De instantie die spreekt namens 90 procent van de particuliere beveiligingsbedrijven, wil daarover zo snel mogelijk om tafel met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de politie en met organisatoren die gezamenlijk opereren in de Vereniging van Evenementenmakers.

Beveiliging sluitpost

Alle gemeentebesturen hebben een brief ontvangen van Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Ons land wacht een voorjaar en zomer met meer dan duizend festivals, de Formule 1 in Zandvoort, het Songfestival in Rotterdam, vier wedstrijden tijdens het EK voetbal in Amsterdam, Sail (eveneens in de hoofdstad), de start van de Vuelta in Utrecht en de Invictus Games in Den Haag. En daarmee ben je er nog lang niet. „Wij zijn bezorgd of betrokkenen bij deze evenementen voldoende zicht hebben op de kwaliteit van beveiliging en samenwerking met politie en andere overheden”, schrijft Van der Steur. En, alarmerend: „Beveiliging wordt vaak als sluitpost gezien, terwijl de veiligheid van bezoekers prioriteit hoort te hebben.”

Politiecapaciteit

„De zorgen komen voort uit het feit dat de politie minder capaciteit heeft”, zegt Trees van den Broeck – Oosterhoff, algemeen secretaris van de Veiligheidsbranche. „Het gevolg daarvan is dat gemeenten beveiligers zullen inzetten en dat is de verkeerde route. Er zijn namelijk dingen die de politie toch echt zelf moet doen, zoals het opsporen van strafbare feiten. Dat mogen beveiligers niet.”

Van den Broeck – Oosterhoff geeft aan dat ons land zo’n dertigduizend beveiligers telt. „Maar lang niet allemaal zijn zij evenementenbeveiligers.” Ze meldt ook dat de insteek van de Nederlandse Veiligheidsbranche positief is. „Het lijkt ons goed om nu een signaal af te geven. Iedereen wil een goed feest, wij ook.”

Crowd Support kan het beveiligen van het drukke Zomercarnaval Rotterdam niet meer zelf aan. /Marco de Swart | ANP

Overspannen markt

Crowd Support in Zwolle behoort tot de drie grootste beveiligingsbedrijven in ons land. „Wij zeggen volmondig ja op de zorgen van de Veiligheidsbranche”, zegt woordvoerder Mari van der Dorst. „Er is een opeenstapeling van zaken: het aantal evenementen, de omvang, de duur, het samenvallen van evenementen en de krapte op de arbeidsmarkt. Dan heb je het dus over een markt die overspannen is.” Crowd Support gaat het in 2020 noodgedwongen anders aanpakken. Van der Dorst noemt het een herpositionering en die is luid en duidelijk: „Wij gaan geen extra toezeggingen meer doen en houden het op al gemaakte afspraken. We kunnen meer evenementen beveiligen gewoon niet waarmaken. Dat zou in niemands belang zijn. Vorig jaar beveiligden we evenementen als Best Kept Secret, Mysteryland en het Zomercarnaval in Rotterdam. Crowd Support zal daar nog actief zijn, maar anders. De grote bulk kunnen we niet aan.”

'De hoogste prioriteit'

De organisatie van Sail Amsterdam (12 tot en met 16 augustus) kan goed overleg alleen maar toejuichen. „Veiligheid en crowd control hebben onze hoogste prioriteit”, zegt Chris Janssen namens het maritiem evenement en het grootste vrij toegankelijke event in Nederland. „SAIL is een evenement in de openbare ruimte waarin goed en intensief wordt samenwerkt met professionele beveiligers en de gemeente Amsterdam.”