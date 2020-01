Bestuurder parkeert auto in Nijmeegse fontein

In Nijmegen heeft een bestuurster haar auto op een wel hele creatieve plek geparkeerd. In de nacht van zaterdag op zondag belandde zij in de fontein op het Nijmeegse Takenhofplein.

Dit deed ze overigens niet expres. De automobiliste bleek zelfs nog een paar rondjes in de fontein te hebben gereden, in een poging er uit te komen. Maar dat was geen succes, meldt de Politie Nijmegen.

Parkeren

De vrouw was onder invloed van alcohol en is meegenomen naar het bureau. Op Facebook schrijft de politie Nijmegen: „U parkeert hier, mag dat?" met een foto van de auto erbij. „Afgelopen nacht kregen collega’s een meldingen dat er op het Takenhofplein een auto in de fontein was gereden."

Takelwagen

„Ter plaatse troffen de collega’s inderdaad een Ford Mondeo in de fontein aan", zo schrijft de politie. „De bestuurster was nog bij de auto. Ze had nog enkele rondjes in de fontein gereden, als poging om eruit te komen. Dit is pas gelukt nadat er een door ons geregelde takelwagen aan te pas kwam.

De bestuursters bleek onder invloed van alcohol te zijn. We hebben haar meegenomen naar het bureau, daar blies ze 470Ugl. Er wordt proces-verbaal tegen haar opgemaakt."