Baas Belastingdienst moet weg

De hoogste baas van de Belastingdienst, Jaap Uijlenbroek, heeft de bons gekregen. De directeur-generaal verlaat de dienst op korte termijn in de nasleep van de toeslagenaffaire.

Dat bevestigen bronnen aan RTL Nieuws. In de affaire werden duizenden ouders onterecht beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag. Zij kwamen daardoor in grote problemen.

Niet goed geïnformeerd

Staatssecretaris Menno Snel van D66 moest in december al vertrekken. Hij was niet goed geïnformeerd over de omvang en ernst van de affaire. In de ministerraad werd vrijdag bekend dat minister Hoekstra de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst wil wijzigen. Hierbij zou de dienst in tweeën worden gedeeld.

Het zou kunnen dat er in de komende tijd nog meer ambtenaren het veld moeten ruimen. De ouders die te maken kregen met de zogenaamde fraude hebben hier wel op aangedrongen. Ook is er aangifte gedaan van machtsmisbruik door ambtenaren. Wat hier precies mee gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.