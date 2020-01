Arrestaties voor neerhalen vliegtuig Iran

In Iran zijn meerdere mensen gearresteerd, die verdacht worden van betrokkenheid bij het per ongeluk neergehaalde Oekraïense passagiersvliegtuig vorige week.

Dat meldt een Iraanse justitiewoordvoerder. Over het aantal arrestanten en hun identiteit zijn geen mededelingen gedaan. De Iraanse president Hassan Rohani zei op de Iraanse televisie dat „één persoon niet alleen verantwoordelijk kan zijn voor de vliegtuigcrash". Hij herhaalde dat de alle betrokkenen zullen worden gestraft. Rohani noemde de ramp „een onvergeeflijke fout".

Vorige week stortte een Oekraïens vliegtuig neer in Iran. Redelijk snel daarna trokken deskundigen die crash in twijfel: ze dachten dat het vliegtuig was neergehaald. Iran ontkende dat in eerste instantie, maar gaf later toe dat het vliegtuig per ongeluk was neergehaald. Er werd gesproken over een „menselijke fout".

Vijand

Dat neerhalen zou gebeurd zijn door Iraanse luchtafweerraketten. In een verklaring stelt Iran dat de Oekraïense Boeing werd aangezien voor een vijandelijke kruisraket. Er werd een korteafstandsraket op afgevuurd, die naast het vliegtuig ontplofte. Daardoor verloor het hoogte en stortte het neer met 176 mensen aan boord.

In Iran is het de afgelopen dagen onrustig, nadat zeker drieduizend demonstranten zich boos maakten over de manier waarop Iran om is gegaan met het neerhalen van de Boeing. Er werden leuzen als „ze liegen dat Amerika onze vijand is, onze vijand is gewoon hier" geroepen.