'Amsterdamse crimineel Khalid J. opgepakt in Dubai'

De Amsterdamse crimineel Khalid J. (35) is volgens betrouwbare bronnen gearresteerd in Dubai, meldt Het Parool. Hij wordt al jaren gelinkt aan onderwereldmoorden. Het Openbaar Ministerie laat weten „echt geen mededelingen” over de zaak te doen.

Volgens de krant beschuldigt justitie hem van lidmaatschap van een criminele organisatie die liquidaties liet plegen. Khalid J., uit Amsterdam-Zuid, wordt vervolgd in een groot proces waarin tien veelal beruchte Amsterdamse criminelen terecht zullen staan voor betrokkenheid bij dat moordcommando. Hij zou in elk geval van 1 december 2013 tot eind 2014 een belangrijke rol hebben gespeeld in de groep, schrijft de krant. J. zou alleen zijn aangeklaagd als lid van de organisatie, niet voor concrete liquidaties.

'Rico de Chileen'

Khalid J. wordt gerekend tot ‘het middenkader’ van de groep rond de Chileense Amsterdammer Richard R., alias ‘Rico de Chileen’. Tot die in mei 2014 werd geliquideerd, was J. een secondant van Gwenette Martha, meldt de krant.

In Dubai werd half december topcrimineel Ridouan Taghi opgepakt. Die is samen met zijn vermeende rechterhand Said Razoukki hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo.