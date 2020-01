Amsterdam neemt schuld jongeren over

Dinsdag 14 januari start de ludieke actie ‘Doneer 1 minuut’ waar wordt gevraagd om op tijd eens in gesprek te gaan over die ene belangrijke vraag. Zeven ‘orgaanzoekers’ zijn ambassadeur van het initiatief waaronder Peter. „Ik hoop uit de grond van mijn steunhart dat onze oproepen werken.” De een z'n dood, de ander misschien z'n orgaan.

Vader

Hij stelt zich voor als Peter, op z’n Engels, „I’m an Englishman in Zeeland.” Komt door z’n vader Henry, hij was Engels. Peter Every woont in Vlissingen, komt ook door z’n vader, „hij wilde de zee zien die laatste jaren, hij zocht rust.” Peter woont er nog steeds, met zijn zus naast hem en hun hulpbehoevende moeder in een zogenaamde kangoeroewoning achter hen, „het lijkt soms net een woonwagenkampementje!” Peter heeft de hartaandoening cardiomyopathie. Óók door zijn vader, „hij wist niet dat het erfelijk was.” Henry stierf op zijn vijftigste, Peter is 48. Al ruim drie jaar leeft hij met een steunhart: een elektrische pomp die de functie van het hart overneemt. „Mijn hart klopt niet meer zelfstandig, ik heb geen hartslag en geen pols, ik ben een soort Robocop geworden.” Hij moet altijd ‘zijn bomvest’ dragen, waarin alle apparatuur en accu’s zitten en elke dag secuur wordt schoongemaakt door zijn vriendin Radica. Ondanks alles, blijft hij positief denken. „Ik mankeer van alles en je moet me echt niet als werknemer op je loonlijst hebben, maar m’n bovenkamer is nog scherp.” Hij is een van de ambassadeurs van 'Doneer 1 minuut'.