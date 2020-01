Amerikaanse brandweerlieden met luid applaus ontvangen in Sydney.

De Amerikaanse brandweerlieden die afgelopen week naar Australië vlogen om te helpen bij de grote bosbranden die daar al maanden huishouden, hebben een warm welkom gekregen.

Op het vliegveld van Sydney werden ze namelijk met luid applaus ontvangen. Zo is te zien in een video die Shane Fitzsimmons, commissaris bij de brandweer in de Australische deelstaat New-South Wales, op Twitter plaatste.

Al eerder vlogen brandweerlieden vanuit Canada en Nieuw-Zeeland naar Australië om de brandweerlieden ter plaatse te helpen. Deze 'uitwisseling' van brandweerlieden is niet ongewoon, het komt namelijk regelmatig voor dat Australië en de Verenigde Staten over en weer brandweerlieden sturen.

27 doden

De hevige bosbranden in Australië zijn al sinds september 2019 aan de gang en er lijkt voorlopig nog geen einde aan te komen. Het warme droge weer en het gebrek aan regen maken de branden enorm moeilijk te blussen. Tot nu toe zijn er 27 mensen om het leven gekomen en honderden miljoenen dieren hebben het niet overleefd.