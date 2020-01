Altijd slaan op NK Mens Erger Je Niet

Het Nederlands Kampioenschap Mens Erger Je Niet in Emmeloord was één groot feest.

Bij de ingang van het theater in Emmeloord staat een lange rij. Van heinde en verre zijn mensen afgereisd naar de Flevopolder om deel te nemen aan de 42ste editie van het Nederlands Kampioenschap Mens Erger Je Niet. Een grote man van een jaar of veertig in carnavalskostuum inclusief hoed met veren, begroet iedereen vriendelijk. „Welkom allemaal. Rechtsaf als u zich nog moet inschrijven, linksaf als u al op de lijst staat.” Het NK Mens Erger Je Niet is populair, alle 264 plekken zijn bezet en het theater is volgebouwd met tafels met bordspellen. Zelfs op de gang wordt er gespeeld.

Het festijn wordt geopend door cabaretier en ex-lama Arie Koomen (die bij gebrek aan een rijbewijs per lesauto naar het toernooi is afgereisd), de wethouder, regerend kampioen Natasja Scheffer en Prins Allie-B van de lokale carnavalsvereniging. De vier staan op het podium om een reusachtig Mens Erger Je Niet-spel. Zodra een van hen een zes gooit, begint het NK. Al in de eerste ronde is het raak, het NK kan van start.

Er wordt met vier personen aan een tafel gespeeld. Alleen de beste twee mogen door naar de volgende ronde en maken nog kans op de hoofdprijs van vierhonderd euro en de prestigieuze wisselpioen. Voor de nummers drie en vier is het ook nog niet afgelopen, zij spelen door in de verliezerspoule.

Gezelligheid

De regerend Nederlands Kampioen wordt al in de eerste ronde uitgeschakeld. „Ach, je moet iedereen een kans geven”, knipoogt Scheffer, 23, uit Emmeloord. Haar overwinning van vorig jaar kwam eigenlijk geheel onverwachts, bekent ze. „Mijn schoonzus nodigde mij uit, en ik dacht: waarom niet?”. Voor de eerste keer meedoen aan een NK, en ‘m dan gelijk winnen; een bijzondere prestatie waar je best trots op mag zijn, zou je zeggen. Maar Scheffer ziet het toch anders. „Eerlijk gezegd had ik er vorig jaar na een tijdje geen zin meer in. Het duurde allemaal zo lang. Maar ja, ik stond toch ingeschreven, dus ik moest door.”

Op de gang is een groep fanatiekelingen druk bezig met een ‘vriendschappelijk’ potje in hun pauze. „Gewoon voor de lol, waarom niet?”, zegt Sabine (22) uit het Friese Dokkum. Ze doet al acht jaar mee het toernooi. „Januari is een beetje een deprimerende maand, dus het is fijn om dan iets te hebben om naar uit te kijken”, zegt de enthousiaste bordspelfanaat, die naast Mens Erger Je Niet het liefst 30 seconds, Monopoly, Risk en Cludeo speelt. In 2016 kwam ze dicht bij goud, maar ze viel af in de halve finale. Haar tactiek? „Zoveel mogelijk vooruitzetten en mensen er afslaan als je kan slaan.”

Dat het toernooi een echte familieaangelegenheid is, bevestigt ook de 8-jarige Ricardo. Hij doet samen met zijn oma en zijn broer voor de derde keer mee aan het toernooi, terwijl moeder ervoor zorgt dat haar kinderen niets tekortkomen. Over de vraag wat zijn favoriete spel is, hoeft hij niet lang na te denken. „FIFA”, roept hij overtuigend, maar ook Monopoly speelt hij graag. Over de pijn van het verliezen van de eerste ronde is hij snel heen, er is genoeg snoep om hem af te leiden.

Na een lange dag dobbelen brengt de 55-jarige Bob Hennebout uit Zeeuws-Vlaanderen in de finale als eerste zijn vier pionnen thuis. Hij mag zich Nederlands Kampioen Mens Erger Je Niet 2020 noemen.

Over Mens Erger Je Niet

Mens Erger Je Niet is al jarenlang een razend populair en wereldberoemd familiespel. Het is ontstaan uit het Indiase spel Pachsi en kwam in 1896 naar Londen onder de naam Ludo. In 1914 werd het op de Duitse markt uitgebracht als Mensch ärgere Dich nicht waarna het in 1934 door de Koninklijke Jumbo voor het eerst in Nederland werd uitgebracht. Sindsdien zijn er verschillende versies verschenen. Het doel van dit klassieke bordspel is om als eerste vier pionnen thuis te brengen. Het spel bevat een dubbelzijdig speelbord waarmee het spel aan de ene zijde tot 4 spelers gespeeld kan worden en aan de andere zijde tot 6 spelers.