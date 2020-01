Aart Staartjes (81) overleden na verkeersongeluk

Aart Staartjes is zondag op 81-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Dat heeft zijn zoon laten weten.

De Sesamstraat-acteur wordt in besloten kring begraven.

Ongeluk

Staartjes kreeg vrijdag een ongeluk met zijn brommobiel. Dit gebeurde in de Harlingerstraat in Leeuwarden. Een auto en de brommobiel botsten tegen elkaar. Meerdere hulpdiensten arriveerden om hulp te bieden, ook een traumahelikopter werd ingeschakeld. De acteur werd zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Foto van het ongeluk. /ANP

Niet bang

In september vorig jaar deed Staartjes in het programma Sterren op het doek nog uitspraken over 'het einde', dat volgens hem steeds dichterbij kwam: „Ik voel dat ik in het laatste bedrijf zit. Als je 81 bent zoals ik, dan is de kans dat je 91 wordt bijzonder klein. Maar ik ben niet bang voor de dood, al weet ik niet wat ik moet verwachten. Het is niet erg als het afgelopen is."

Meneer Aart

Naast acteur was Staartjes ook regisseur, presentator, documentairemaker en schrijver. Hij is vooral bekend uit Sesamstraat, waar hij sinds 1984 Meneer Aart speelde. Daarnaast bedacht hij andere kinderprogramma's, zoals De Film van Ome Willem en de Stratemakeropzeeshow, en heeft hij jarenlang - van 1982 tot 2001 - Sinterklaas verwelkomd bij de landelijke intochten. Maar Staartjes heeft daarnaast nog zo veel meer gedaan.

Hij werd geboren in 1938 in Amsterdam. Hoewel Staartjes in eerste instantie een opleiding tot onderwijzer volgde, stapte hij al snel over naar de toneelschool. In 1967 maakte hij voor de IKOR, de latere Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON), het programma Woord voor woord. Hierin vertelde hij Bijbelverhalen die voor iedereen te volgen waren.

In 1972 begon Staartjes het familieprogramma De Stratemakeropzeeshow, waarin hij bepaalde taboes probeerde te doorbreken. Het Poep-en-piesmenuet, geschreven door Hans Dorrestijn, was een van de meest bekende liedjes uit de serie die tot en met eind 1974 te zien was.

Scene met Pino, Aart Staartjes en Tommie in het kinderprogramma van de NPS. /ANP

Ome Willem en Sesamstraat

Begin 1974 bedacht Staartjes een ander tijdloos kinderprogramma: De film van Ome Willem. De serie, met Edwin Rutten in de hoofdrol en Staartjes in de rol van Willems vriend Toon, werd een groot succes en eindigde pas in 1984. De serie werd jaren later nog altijd herhaald op televisie.

Het bekendst werd Staartjes toch wel als de enigszins norse Meneer Aart uit Sesamstraat. In de kinderserie trok hij regelmatig op met Tommie, Ieniemienie, Pino en Purk, de kinderlijke dieren die hij altijd de les probeerde te lezen met zijn verhalen over vroeger.

Ook deed Staartjes stemacteerwerk voor onder meer de Disneyfilm De Reddertjes (1977) en series als De Fabeltjeskrant en Pippi en Langkous. Hij was ook te zien in Het Klokhuis, J.J. De Bom voorheen De Kindervriend en Waltz.