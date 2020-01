A4 weer open na ernstig ongeluk

De verspreiding van vogelgriep in het oosten van Europa is „zorgelijk", vindt minister Carola Schouten (Landbouw). Maar een ophokplicht in Nederland komt er nog niet. De pluimveesector had daar om gevraagd.

Meerdere landen in het oosten van Europa hebben te maken met vogelgriep. Dit jaar is de besmettelijke variant H5N8 ontdekt op boerderijen in Polen, Slowakije, Hongarije en in het noorden van Roemenië. Tienduizenden dieren zijn daar uit voorzorg al geruimd.

Nauw contact