15-jarige Emily uit Groningen weer terecht

De 15-jarige Emily uit het Groningse Grootegast die mogelijk tegen haar wil was meegenomen uit haar ouderlijk huis, is weer terecht.

Ze werd zaterdagnacht in Amsterdam gevonden. De politie doet geen uitspraak over de oorzaak van haar vermissing en de toestand waarin ze werd gevonden. Wel zegt de politie met haar in gesprek te gaan.

Inbraak

Woensdag zou er in alle vroegte zijn ingebroken in de woning van de familie van Emily. Ook de auto van het gezin zou zijn gestolen. Emily zou zijn meegenomen in de auto.

Uit onderzoek bleek echter dat het meisje vermoedelijk zelf degene die haar meenam heeft binnengelaten. Wel zou ze mogelijk tegen haar wil zijn meegenomen.

Vaker weggelopen

Het is niet de eerste keer dat de 15-jarige spoorloos verdween. „ Emily is een meisje met een achtergrond, ze is vaker weggelopen”, maakten de politie en haar ouders bekend.