1000 kilometer langlaufen tegen varkensleed

Ze heeft wat over voor de varkens, de Amsterdamse Esther Kef (40).

Samen met haar vrouw Eleonora Orlandi uit Venetië stapt Kef zondag 26 januari op de lange latten om 1000 kilometer te gaan langlaufen. Tijdens de tocht door de Italiaanse Alpen vraagt zij aandacht voor het varkensleed in de Nederlandse intensieve veehouderij.

Dierenhart volgen

De (40) in het intro staat er niet zomaar. Die leeftijd (‘terwijl ik steeds denk dat ik 21 ben’) bereikte Esther Kef vorig jaar en dat was voor haar het moment om na tien jaar haar bedrijf in Italië op te geven. Ze volgde haar dierenhart en werkt nu bij House of Animals, een organisatie die strijd tegen dierenleed.

In Bathmen kregen varkens op een varkenshouderij niet alleen een modderbad, maar ook een glijbaan. / Vincent Jannink | ANP

Dat Kef ook in Italië haar langlaufavontuur aan gaat, is geen toeval. Volgens haar is het land samen met Duitsland de grootste afzetmarkt van het Nederlandse varkensvlees. „Ruim twee derde van de Nederlandse varkensvleesproductie is bestemd voor buitenlandse consumptie.” Wat Kef betreft is er niets Italiaans te ontdekken aan de beroemde ‘Italiaanse salami’. „En er is niet Duits aan Duitse Bratwurst.” Italiaanse media hebben vooral het salami-gegeven opgepikt. Kef: „Italianen dachten dat de varkens die zij eten vrolijk ronddartelen door de Toscaanse heuvels.”

Recht op een modderpoel

De langlaufster wil tussen Piedmonte in het westen en Veneto in het oosten ‘de waarheid laten zien’. „Laten zien dat een varken geen ding is, maar een liefdevol en intelligent dier, dat recht heeft op frisse lucht, stro en een modderpoel. In het wild wordt een varken gemiddeld 10 tot 15 jaar oud. Productievarkens, in Nederland jaarlijks 12 miljoen, halen hun eerste levensjaar niet eens.”

Esther en Eleonora hopen per gelanglaufte kilometer 10 euro op te halen. House of Animals zet het eindbedrag in om varkensleed onder de aandacht te brengen in de media. Hier wordt een blog bijgehouden.