10 miljoen voor bestrijding Coronavirus en noodtoestand in Italië

Voor 'urgent' wetenschappelijk onderzoek naar het nieuwe coronavirus trekt de Europese Unie 10 miljoen euro uit.

Doel is meer te weten te komen over het virus zodat beter kan worden bepaald wat de beste voorzorgsmaatregelen zijn. Ook moet eruit blijken hoe om te gaan met besmette mensen. Het virus is inmiddels in een handvol lidstaten opgedoken.

Het geld komt uit het Horizon-onderzoeksprogramma in reactie op de aankondiging van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de uitbraak als een internationale noodsituatie te bestempelen. Wetenschappers wordt gevraagd met spoed een aanvraag in te dienen, zodat ze zo snel mogelijk aan het werk kunnen.

Onderzoek

Europese centra met ‘supercomputers’ staan ter beschikking voor onderzoek naar nieuwe behandelingsmethoden en vaccins, aldus EU-commissaris Mariya Gabriel (Innovatie en Onderzoek). „We moeten meer weten van het virus", vult haar collega Stella Kyriakides (Gezondheid) aan.

Eerder op vrijdag werd bekendgemaakt dat inmiddels zo’n tweehonderd Fransen zijn teruggekeerd uit de stad Wuhan. De Franse overheid heeft de mensen met een speciale vlucht teruggehaald uit China. Dat meldt de Franse televisiezender BFM.

De passagiers vertonen geen symptomen die gelinkt worden aan het longvirus. Voor de zekerheid worden de Fransen veertien dagen in quarantaine geplaatst in de gemeente Carry-le-Rouet aan de Middellandse Zeekust.

In Frankrijk is bij vijf mensen het nieuwe coronavirus al vastgesteld. Ook in Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is het virus al geconstateerd.

Noodtoestand

Het Italiaanse kabinet kondigde vrijdag aan voor zes maanden de noodtoestand uit te roepen. Aanleiding is dat bij twee Chinese toeristen in Rome besmetting met het virus is vastgesteld.

Door het uitroepen van de noodtoestand komt onder andere geld vrij voor het nemen van maatregelen en krijgen regionale autoriteiten meer bevoegdheden om in te grijpen.

De Italiaanse autoriteiten gaan de gangen van de twee Chinese toeristen na om eventuele voorzorgsmaatregelen te nemen. De man en de vrouw van 67 en 66 jaar kwamen op 23 januari met een vlucht uit Wuhan aan in Milaan. Via Parma gingen zij naar Rome waar zij nu in een ziekenhuis liggen, aldus Italiaanse media.

Ondertussen wordt in de omgeving van Venetië een persoon onderzocht op het virus die is teruggekeerd van een reis naar China. Het gaat om Italiaanse minderjarige uit Treviso.