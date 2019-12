Zo draag je de foute kersttrui (een beetje) goed

Het liefst is-ie felrood of kerstgroen, prijkt er een semi-ludieke leus of enorme print op en zit er een lekkere gebreide kriebel in. Vrijdag is het weer Foute Kersttruiendag.

De dag is een initiatief van Save the Children, om aandacht te vragen voor kinderen in nood. Door middel van acties kan geld worden ingezameld door truiendragers. Maar natuurlijk is de trui ook gewoon een lekker anti-fashionstatement.

Als enige

Jordy’s trui ligt al klaar voor de ‘grote dag’. Hij voldoet aan de eisen: een groen met rood en wit patroon, waar een grote Star Wars Stormtrooper mét kerstmuts op staat. Op zijn werk bij een softwarebedrijf doen ze sinds vorig jaar mee aan de Foute Kersttruiendag, maar dit jaar trotseert hij als enige de kantoortuin in zijn ugly christmas sweater.

„We hebben die avond een kerstdiner en mijn collega’s hebben geen zin om zich nog om te moeten kleden”, zegt de 29-jarige. Is dat dan niet de perfecte gelegenheid voor zo’n gruwelijk gebreid geval? Jordy lacht. „Toch niet: het thema is black tie. Maar ik denk dat ik het letterlijk neem en de trui onder mijn smoking draag.”

Bij de Ugly Sweater Run wordt 5 kilometer gerend voor Save The Children, in de lelijkste foute kersttrui. / ANP

Beetje passé

Een goed idee, vindt personal shopper en stylist Céline Rohrer. „De foute kersttrui is jarenlang hip geweest, maar nu zijn ze toch echt een beetje uit. De truien werden zo overdadig veel gebruikt dat je nu al snel een reactie oproept van ‘Heb je die weer’.”

Met een goed doel als Save the Children als aanleiding, of gewoon omdat je „het toch niet kunt laten” zo’n felrood exemplaar uit de kast te trekken, kun je het wel goed aanpakken met de foute trui, vindt Rohrer. „Zorg ervoor dat de rest van je outfit netjes is. Draag de trui op een zachte pantalon of een mooie kokerrok: op een spijkerbroek kan echt niet. Of draag er een net colbertje overheen. Zo wordt de trui een accent”, tipt de stylist.

Duurzame outfit

Wat we zeker wel mogen dragen voor een kerstsfeer volgens de stylist? „We zien steeds meer casual outfits in het straatbeeld, maar de feestdagen zijn een mooie gelegenheid om lekker uit te pakken. Dat kan de hele maand: de satijnen blouse die je normaal op een pantalon draagt, staat ook prachtig op een spijkerbroek. Of leuk een effen trui op met mooie glitteroorbellen die je normaal alleen naar een gala draagt. Ook nog eens duurzaam, want zo gebruik en draag je je feestoutfits veel vaker.”