Zesjarig meisje vindt noodoproep in doosje kerstkaarten

De Britse supermarktketen Tesco stopt de productie van kerstkaarten in een Chinese fabriek. In een handgeschreven kaart vanuit de fabriek stond dat buitenlandse gevangenen gedwongen worden er te werken.

De kaart zat verpakt in een doosje met kerstkaarten die afkomstig waren uit de supermarkt. Toen de 6-jarige Florence Widdicombe uit Zuid-Londen het doosje opende om de kaarten naar haar vrienden te sturen, bleek er al een gebruikt te zijn. Dat meldt The Sunday Times zondag.

Handgeschreven bericht

Er stond een handgeschreven bericht in. „Wij zijn buitenlandse gevangen in de Qingpu gevangenis in Shanghai. We worden gedwongen om te werken. Help ons alsjeblieft en breng een mensenrechtenorganisatie op de hoogte”, stond er in de kaart. De vader van het 6-jarige meisje schakelde vervolgens Tesco in.

Controle

„We zijn geschokt”, zegt een woordvoerder van Tesco. „We stoppen met de fabriek en stellen direct een onderzoek in.” De supermarktketen benadrukt dat leveranciers regelmatig gecheckt worden. „De fabriek is vorige maand nog gecontroleerd. Er is toen geen enkel bewijs gevonden dat deze de regels overtreedt. Maar als de leverancier dat wel doet, zullen we deze onmiddellijk en permanent van de lijst schrappen.”

Tesco doneert jaarlijks een bedrag van circa 350.000 euro, dat verdiend is met de verkoop van de kaarten, aan verschillende Britse liefdadigheidsinstellingen.