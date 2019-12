Wonen in Brabant: Eindhoven heeft een magnetisch effect

De woningmarkt staat de afgelopen jaren behoorlijk onder spanning, wat het vinden van een nieuwe woning niet gemakkelijk heeft gemaakt, vooral voor starters. Hoe gaat het in Brabant?

Onderbieden, meer bezichtigingen doen bij één huis en er even over nadenken is er bijna niet meer bij. Toch lijkt de woningmarkt landelijk wat af te koelen. De snelle prijsstijgingen lijken wat getemperd te zijn en het aanbod van woningen neemt weer wat toe. De gemiddelde verkoopprijs stijgt nog wel, maar er worden over het algemeen wel weer wat meer huizen verkocht. Maar hoe zit het in Noord-Brabant en in het bijzonder in een middelgrote stad als Eindhoven?

Eindhoven van boven.

Populairste stad van Noord-Brabant

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) verzamelde cijfers die laten zien dat in het grootste deel van Noord-Brabant minder huizen zijn verkocht ten opzichte van het vorige jaar. Dit geldt echter niet voor de middelgrote steden. Van alle Brabantse steden blijken in en rondom Eindhoven de meeste woningen verkocht te worden, nog voor Breda en Den Bosch. De bevolkingsomvang in Eindhoven groeit snel, evenals de woningmarkt aldaar. Het aantal transacties steeg met maar liefst 14 procent en er werden 2432 woningen bijgebouwd. De huizenprijzen in de gemeente stijgen fors, waardoor de gemiddelde verkoopprijs van een woning in Eindhoven ruim 320.000 euro bedraagt.

Prijzen worden opgedreven

De stad lijkt een magnetisch effect te hebben dat ervoor zorgt dat veel mensen graag een woning in Eindhoven hebben. De woningen zijn echter schaars in die gemeente, waardoor de gelukkigen die wel een woning konden kopen er meer voor moesten neertellen. De woningbehoefte heeft de prijs van een middenwoning opgedreven naar gemiddeld 250.000 euro. Een half vrijstaande woning met garage moet al 350.000 tot 370.000 euro opbrengen. Een makelaar in Eindhoven nodig? Een makelaar met kennis van de regionale markt kan helpen bij de prijsbemiddeling.

Foto: Colourbox

Woningzoekenden trekken naar Helmond

Om Eindhoven heen is het vinden van een woning niet veel gemakkelijker. In randgemeenten als Best, Veldhoven, Geldrop-Mierlo, Son en Breugel en Nuenen is nauwelijks een koopwoning te vinden. Als gevolg daarvan komen veel woningzoekenden uit in Helmond. NVM-makelaars verkochten maar liefst 22,6 procent meer woningen in Helmond. De trek naar Helmond is ook terug te zien in de bevolkingscijfers: 12 procent meer bewoners die komen vanuit de regio Eindhoven. Waar voorheen de afstand naar Eindhoven en de files onderweg een obstakel zouden zijn geweest, worden deze nadelen met de huidige woningmarkt als een stuk minder zwaar beschouwd, geeft een makelaar in Helmond aan. Als je daarbij in acht neemt dat een gemiddelde woning in Eindhoven 2405 euro per vierkante meter bedraagt en in Helmond ‘slechts’ 2011 euro, dan snap je dat Helmond in een keer een stuk aantrekkelijker lijkt als prijsvriendelijk alternatief voor grote buur Eindhoven. Wel is het natuurlijk zo dat ook in Helmond de prijzen stijgen.