Wonderkind Laurent mag naar Amerikaanse universiteit

De 9-jarige Laurent Simons gaat studeren aan 'de beste universiteit van Amerika'. Dat heeft zijn vader bekend gemaakt aan Het Nieuwsblad.

De slimme jongen studeerde tot voor kort aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij raakte in de clinch met universiteit, waarna zijn ouders besloten hem van de school af te halen. Laurent wilde voor 26 december 2019 afstuderen aan de opleiding Electrical Engineering.

'Niet correct'

De universiteit beschuldigt de jongen van plagiaat. Zijn vader zegt volgens Het Nieuwsblad dat hij ook gezakt zou zijn voor een mondeling examen. „Die paper was officieel nog niet eens ingediend. En dat mondeling examen heeft hij niet eens afgelegd”, zegt vader Alexander tegen de krant.

„We hebben meteen besloten om te vertrekken. Dit is niet correct. We hebben ook een aanbod gekregen van een Britse universiteit om meteen aan een doctoraat te beginnen.”

Record

De TU zegt dat er onenigheid was over het schema van de jongen. Dat schema zou te onrealistisch zijn. Laurent wilde voor zijn tiende afstuderen, hij zou dan voor 26 december dit jaar klaar moeten zijn. De TU meldt dat de jongen nog veel tentamens moest halen. Mocht Laurent wel afstuderen voor die tijd, dan kan hij rekenen op een plekje in het Guinness Book of World Records.

„Laurent is een ongekend getalenteerde jongen, die een exceptioneel studietempo heeft”, staat in een persbericht. Volgens de moeder van Laurent, zou de universiteit hebben gezegd dat ze hun kind teveel onder druk zouden zetten.

Verder studeren

Gelukkig voor Laurent kan hij wel gewoon verder leren. De wonderjongen met 'een onmetelijk IQ' heeft namelijk een plek aangeboden gekregen op de beste universiteit van Amerika. Welke school dat is, dat wil de Belgische familie nog niet delen. „Dat is vertrouwelijk. Daar zijn afspraken over gemaakt met bepaalde personen. Het is al vrij ver gevorderd maar het is not done erover te praten", zegt hij in PAUW.