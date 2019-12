Wel genoeg paracetamol na kerst? Derde stakingsdag Etos is los

Personeel van distributiecentrum Etos wil meer loon en stopt voor de derde dag met bevoorrading van de 500 vestigingen. Kort geding waarmee vakbond FNV dreigde vanwege 'stakingsbrekers' vanuit moederbedrijf Ahold Delhaize, is van de baan.

Het zou zó maar kunnen gebeuren: jij, na (of juist preventief vóór) de kerstdagen in Etos, op zoek naar paracetamol en misschien ook nog wat Rennies. Je krijgt nul op ‘kerstrekest’. Het is niet geleverd, evenals vele andere producten, getuige de schappen die in plaats van propvol nu angstvallig leeg aan het raken zijn. Dat is tenminste het ideaalbeeld van de FNV die maandag haar derde stakingsdag is gestart in het distributiecentrum in Beverwijk. Ruim honderd actievoerders zijn op de been en waar ze op een normale maandag ervoor zorgen dat meer dan 500 vestigingen worden bevoorraad en de vrachtwagens afgeladen met shampoos tot condooms het land in gaan, voeren ze vandaag actie en blijven de flessen en pakjes waar ze zijn. Het is de eerste keer in het honderdjarig bestaan van Etos dat wordt gestaakt en het doel: meer loon. Een structurele loonsverhoging van 5 procent om precies te zijn en de afgelopen weken werden gesprekken gevoerd. Ze liepen op niets uit en dat betekende het startschot voor de staking.

'Tot Pasen'

„Ik en mijn collega's van Etos zijn vastberaden en wij blijven staken zolang dat nodig is’, zei FNV-lid Ruud Lakeman na de eerste stakingsdag. „Al blijven we hier staan tot Pasen. We zijn er helemaal klaar mee dat onze lonen zo lang achterblijven. Het wordt tijd dat onze werkgever nu over de brug komt met 5 procent.” FNV-lid Enis Yalcin had voor het weekend al een goed advies voor ‘hun trouwe klanten’. „We raden ze aan om voor het einde van dit weekend hun kerstinkopen te doen. Als je dat na het weekend doet, loop je grote kans dat de schappen in de winkels leeg zijn.”

Stakingsbrekers

Ondanks dat een Etos-woordvoerster eerder zei de opmerking over lege schappen ’overdreven' te vinden, zette Ahold Delhaize dit weekend zogenaamde stakingsbrekers in. Medewerkers van een distributiecentrum van Albert Heijn in Geldermalsen werden naar Beverwijk gestuurd om te voorkomen dat winkelschappen leeg zouden raken. „Daarmee overtreden ze de wet”, reageerde een FNV-woordvoerder. Er werd een ultimatum gesteld, waarna de stakingsbrekers werden teruggehaald. Het kort geding waarmee de vakbond dreigde, was daarna van de baan en Ahold Delhaize heeft beloofd ‘dat niet meer te zullen doen’.

Etos wil opnieuw rond de tafel met het FNV en laat weten ‘niet blij’ te zijn met de staking.