We worden activistischer, zowel online als offline.

Met onder andere de klimaatdemonstratie, de vrouwenmars, de boerenprotesten en het protest tegen de verlaging van de snelheidslimiet kenmerkt 2019 zich door demonstraties.

Ook online vindt die beweging plaats, zo blijkt uit onderzoek van Twitter. Twitter-gebruikers kaarten maatschappelijke kwesties aan en spreken zich uit over onrecht. Het aantal protest-Tweets nam de afgelopen 3 jaar met 57 procent toe.

Klimaatactivisten zijn het meest uitgesproken op Twitter. Het aantal Tweets over klimaatverandering steeg met 179 procent in 2019 in vergelijking met 2016. Twitter ziet daarnaast een toename in LGBTQIA-activisten die via Twitter politici ter verantwoording roepen en anderen aansporen tot politieke actie.

Het aantal Tweets hierover steeg de afgelopen drie jaar met 134 procent. Ook moeilijk bespreekbare onderwerpen zoals zelfdoding en depressie worden aangekaart, het aantal bewegingen die zich hier actief over uitspraken, steeg met 13 procent.

Meest besproken thema’s

Twitter signaleert drie thema’s die de meeste aandacht krijgen op het platform, namelijk: welbevinden, identiteit en de planeet. Verpleegkundigen, GGZ-psychologen en ervaringsdeskundigen pleiten voor een beter (mentale) zorgsysteem in Nederland. @MeredithGreer en @SeadaNourhussen stellen gender en raciale kwesties aan de kaak. Meteorologen @HelgavanLeur en @GerritHiemstra spreken zich uit over de effecten van de klimaatverandering.

Welbevinden

Het onderzoek van Twitter toont aan dat er een belangrijke verschuiving in de gesprekken over onze gezondheid plaatsvindt. Waar in het verleden de nadruk lag op fysieke gezondheid, verschuift het nu meer naar mentale gezondheid. Zo strijdt Jason Bhugwandass (@JasonErvD) voor een betere jeugdzorg in Nederland.

Op Twitter vertelt hij kwetsbaar over zijn eigen ervaringen met suïcidale gedachten, depressie en gesloten instellingen. Jason is niet de enige die de misstanden binnen jeugdzorg aan de kaak stelt. Louis de Mast (@louisdemast) roept via #lijmdezorg de politiek op om iets te doen aan de ontmanteling van de jeugdzorg en de financiële tekorten. Hij ziet als woonbegeleider van mensen met autisme wat voor gevolgen dit kan hebben op zorgbehoevenden.

Wat houdt identiteit in?

Diversiteit en inclusiviteit zijn een brandende kwestie op Twitter. Het aantal Tweets over gelijkheid en representativiteit zijn de afgelopen jaren met 468 procent gestegen. Zo bracht het besluit van de TU Eindhoven om het komende jaar alleen vrouwen uit te nodigen op sollicitatiegesprekken veel discussie teweeg op Twitter. Kees Storm, natuurkundige aan de TU in Eindhoven, schreef op persoonlijke titel waarom hij de beslissing van zijn universiteit toejuichte: „Het feit dat er zó weinig vrouwen bij ons werken bewijst, denk ik, dat we in voorgaande jaren stelselmatig, bewust of onbewust, gediscrimineerd hebben.”

Zorg voor de planeet

Ook middelbare scholieren lieten van zich horen dit jaar. Op 7 februari toogden duizenden scholieren naar het Malieveld in Den Haag om te demonstreren tegen het huidige klimaatbeleid van de Nederlandse regering. De creatieve leuzen en het politieke engagement van de scholieren wist op veel lof te rekenen van Twitter-gebruikers.

Trending activisme

Het meest recente voorbeeld van activisme op Twitter is de ophef rondom het televisieprogramma De Villa. Nadat Tim Hofman en andere Twitter-gebruikers zich uitspraken over het seksueel ongewenste gedrag in de realityserie, vielen veel mensen op Twitter over het omstreden fragment heen. Door de ophef besloot RTL om De Villa vroegtijdig te stoppen, ook zijn de opnames van Temptation Island en Love Island opgeschort.

Miljarden Tweets onderzocht

Twitter analyseerde de afgelopen drie jaren miljarden Tweets om te ontdekken welke hashtags het meest gebruikt zijn. De Tweets werden bestudeerd om de data te clusteren in een aantal culturele thema’s die een belangrijk onderdeel vormen van het dagelijkse gesprek van Twitter-gebruikers. Zo vonden de onderzoekers middels machine learning en handmatig coderen zes culturele thema’s die mensen steeds belangrijker zijn gaan vinden.