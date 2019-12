We begrijpen onze katten totaal niet

Katten zijn mysterieuze wezens. Maar baasjes denken hun huisdier vaak wel te begrijpen. Niets is minder waar, blijkt uit nieuw onderzoek van de University of Guelph in Ontario.

We zijn massaal slecht in het interpreteren van de gezichtsuitdrukkingen van onze katten.

Stemming van je kat

Maar liefst zesduizend proefpersonen - bijna allemaal kattenbezitters - uit 85 landen werden door de onderzoekers gevraagd om naar kattenfilmpjes te kijken. De vragen die de respondenten moesten beantwoorden gingen niet over of de kat gelukkig of depressief waren, want zelfs onderzoekers zouden dat niet kunnen vaststellen. In plaats daarvan moesten ze beoordelen of de close-ups van de gezichten van de dieren positieve of negatieve uitdrukkingen vertoonde.

Wat blijkt? De uitdrukkingen van katten zijn moeilijk te interpreteren. In totaal was minder dan 60 procent van alle antwoorden juist. Slechts 13 procent interpreteerde minstens driekwart van de filmpjes wél goed.

„Katten vertellen ons dingen met hun gezicht, en als je bekwaam bent, kun je ze herkennen", zei Georgia Mason, gedragsbioloog van de University of Guelph tegen The Washington Post. „Sommige mensen kunnen dit, wat betekent dat katten moeilijk te lezen zijn, maar niet geheel ondoorgrondelijk zijn."

Verschil bij geslacht en beroep

Vrouwen scoorden bij het onderzoek een iets beter dan mannen. Ook jonge mensen bleken beter in het herkennen van de stemming van hun kat. Maar er was één groep die wel opvallend stukken beter scoorde bij de test. Mensen met professionele ervaring met katten, waaronder dierenartsen, bleken zeer goed in het spotten van de gevoelens van de dieren. Niet geheel onverwacht natuurlijk.

De gedragsbioloog denkt dat de slechte scores van de kattenbezitters betekent dat veel mensen wel wat zullen hebben aan onderwijs in lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen van katten. Maar voordat dat gebeurt, is er volgens haar nog wel wat meer onderzoek nodig.

Doe de test

Benieuwd of jij katten wel goed begrijpt? Je kunt hier een korte versie van het onderzoek doen.