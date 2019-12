Wat is er te doen tussen kerst en oud & nieuw?

Grote kans dat je als lezer van deze pagina een paar vrije dagen hebt aan het einde van het jaar. Voor iedereen die de kerstdagen vooral binnen met gourmet en pakjes onder de boom heeft doorgebracht: dit zijn Metro’s tips om tussen kerst en oud & nieuw even lekker de deur uit te gaan.

Romantisch in de bios

De laatste week van het jaar is nou net zo’n week om de bioscoop weer eens van binnen te zien. Wil je het kerst- en feestdagengevoel nog even vasthouden? Films voor je gemoed zijn er genoeg! En het is heus niet gek om tóch die kerstfilm nog te gaan zien (daar heb je in de dagen voor kerst vast geen tijd voor). Wat dacht je van Last Christmas, 35 jaar na de hit van Wham!? Grappig en romantisch, deze film over een jonge aspirant-zangeres die idolaat is van George Michael. Juist, die van Wham! Ze is single, maar is ze dat na Kerstmis nog steeds? Tip 2 is Frozen 2. Moeten we nog meer zeggen? Geen zin in romantisch gedoe op het witte doek? Dan zal hit Penoza vast nog draaien, is de familiefilm Mees Kees In De Wolken net uit en draait ook de langverwachte animatie The Addams Family.

Emilia Clarke in Last Christmas.

Schitterende Light Festivals

Liever een frisse neus halen? Dan tippen we de Light Festivals in ons land. Nee, die is niet alleen tot eind januari in Amsterdam. Magical Maastricht is ook een mooie. Een buitenlandse website kijkt er naar uit met ‘wat willen we nog meer?’ Rijngloed is het Light Festival van Leiden. Een beetje kunstzinnig, met verlichte objecten langs de Oude Rijn. Door dit project gaat het licht in de donkere wintermaanden schijnen op plekken in Leiden waarvoor normaal gesproken niet veel aandacht is.

De Herengracht tijdens een eerdere editie van het Amsterdam Light Festival.

Winterse pretparken

Misschien is het een beetje bibberen in rijen voor de attracties, maar die rijen zij ongetwijfeld korter dan in de zomer. Veel pretparken hebben tegenwoordig een wintereditie, met die van de Efteling als de bekendste en vaakst bezochte. In Kaatsheuvel wordt al de 21e editie gehouden. De Efteling is niet het enige park dat ook in de winter met extra gezelligheid geopend is. Toverland in het Limburgse Sevenum houdt Magische Winterweken met – let op – hartverwarmend entertainment. Walibi heeft geen winterspecial (jammer!), maar even over de grens kun je wel goed terecht. Phantasialand Wintertraum bezoeken, in de buurt bij Keulen, is inmiddels ook een populaire activiteit.

Winterefteling.

Musicals in het theater

Een musical bezoeken is ook zo’n dingetje aan het einde van het jaar. Met het hele gezin over het strand van Scheveningen wandelen bijvoorbeeld en dan naar het wonderschone sprookje Anastasia in het AFAS Circustheater, is een tip. Voor wie uit z’n dak wil gaan op de hits van Abba, moet nog snel naar het Beatrixtheater in Utrecht. Mamma Mia! speelt 29 december voor de laatste keer. Nog meer hits hoor je in Queens We Will Rock You, mét Anastasia als killer queen in World Forum Den Haag. Voor wat moeilijker kost - maar waardoor je gegrepen wordt – ga je naar David Bowie’s Lazarus in DeLaMar in Amsterdam. Wie vrolijk het jaar uit wil gaan, moet zeker Kinky Boots zien. Een Britse schoenenfabriek, schitterend dansende drag queens en voor het eerst Vajèn van den Bosch in een zeer komische rol (eind december in Assen). Maar, jawel: Annie is terug! Met een musicalgrootheid als Miss Hannigan, die eind december in Heerlen neerstrijkt. Willemijn Verkaik geldt wereldwijd als dé groene heks uit Wicked, die zij onder meer vertolkte op West End en Broadway.

Jonathan Demoor, Naidjim Severina en Vajèn van den Bosch spelen in Kinky Boots.

Lukraak…

Dan nog wat mooie eindejaarstips zonder categorie. Omdat ze verrassen, omdat velen je voorgingen, omdat ze tipwaardig zijn.

• Heb je nog geen genoeg van kerstmarkten? De Fluweelengrot (zie foto boven) in Valkenburg aan de Geul is tot en met 29 december omgetoverd tot ‘Kerstmarkt Fluweelengrot’.

• Veel plaatsen hebben ijsbanen op stads- en dorpspleinen, maar die met het mooiste uitzicht is ongetwijfeld Ice*Amsterdam. De schaatsen onderbinden zo vlak voor het Rijksmuseum, het is een plaatje. Al is het Cool Event Scheveningen voor het Kurhaus ook een aanrader.

• Staat de laatste week van het jaar voor jou gelijk aan de Top 2000 op NPO Radio 2? Dan is ook dit jaar het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum te zien. Je ziet de dienstdoende dj aan het werk en de bierpomp staat open. Let op: een bezoek aan dit muziekcafé wordt jaarlijks populairder, de rij dus langer. Ach, doe je oortjes in. Er schijnt Top 2000 te zijn.