Waarom je in 2020 voor een uitvaartverzekering moet gaan

Hoewel een groot deel van de Nederlanders over een uitvaartverzekering beschikt (70 procent), zijn er genoeg mensen hier die (nog) niet over zo’n verzekering beschikken. Waarom is het verstandig?

Mensen zonder uitvaartverzekering zien vaak het belang er nog niet van in. Vaak omdat ze jong zijn en/of nog helemaal niet met de dood bezig zijn. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om voor een andere creatieve manier te gaan, zoals het opzetten van een crowdfunding voor je begrafenis, maar is het niet een fijner idee om alles rondom een uitvaart gewoon goed geregeld te hebben? Dat scheelt stress voor jezelf, maar vooral voor je nabestaanden die wanneer het zover is met de hoge kosten te maken krijgen. Wat is het belang van uitvaartverzekeringen en waarom zou jij in 2020 ook zo’n verzekering moeten afsluiten?

Wat is een uitvaartverzekering precies?

Wanneer je over een uitvaartverzekering beschikt, die ook wel vaak een begrafenisverzekering wordt genoemd, ben je verzekerd voor de kosten die komen kijken bij begrafenissen en crematies. Hiermee voorkom je dat wanneer er geen geld weggelegd is je nabestaanden moeten opdraaien voor hoge kosten. Voor een uitvaartverzekering betaal je de rest van je leven een afgesproken premie. Bij het moment van overlijden wordt er een bepaald bedrag (ook afgesproken) uitgekeerd. Heb je genoeg spaargeld waar een uitvaart van kan worden betaald? Uiteraard kun je daar ook het geld voor gebruiken. Hierbij moet je echter wel weten dat spaarrekeningen en bankrekeningen worden bevroren en vaak geblokkeerd op het moment dat iemand overlijdt. Wanneer je voor het overlijden niets hebt afgesproken, kan het dus even duren voordat er toegang wordt gegeven aan dergelijke rekeningen en er dus alsnog geld moet worden voorgeschoten. In dat geval is een uitvaartverzekering ontzettend handig.

Is een uitvaartverzekering verplicht?

Een uitvaartverzekering is niet verplicht in Nederland. Het wordt echter wel aangeraden om zo’n verzekering af te sluiten; vooral voor de nabestaanden. Ondanks het feit dat het niet verplicht is, heeft zo’n 70 procent van de Nederlanders een uitvaartverzekering. Een groot voordeel van een uitvaartverzekering is namelijk niet alleen dat het gegarandeerd de kosten dekt. Met een dergelijke verzekering worden ook diverse wensen vastgelegd waarmee de uitvaart precies zo kan worden uitgevoerd zoals de overledene dat had gewild. Wanneer je een uitvaartverzekering neemt, dwingt dat je bijna wel om even bewust na te denken over hoe je zou willen dat zo’n uitvaart eruit gaat zien. Ook hierbij geldt dat dit niet verplicht is; je kunt ook een uitvaartverzekering afnemen en de nabestaanden vrijlaten in wat er uiteindelijk gebeurt op de uitvaart zelf.

Verschillende soorten uitvaartverzekeringen

In Nederland kun je kiezen uit vier soorten uitvaartverzekeringen. De kapitaalverzekering wordt het meest gekozen. Deze verzekering zorgt ervoor dat de nabestaanden het uitgegeven bedrag alleen kunnen uitgeven aan de uitvaart. Hierbij mag je zelf een uitvaartverzorger kiezen. Ook kun je kiezen voor een naturaverzekering. Hierbij ontvang je geen geld, maar een basispakket met benodigdheden voor een uitvaart. Voor een luxere uitvaart moet je vaak wat extra betalen. De naturaverzekering sluit je af bij een verzekeraar die uiteindelijk ook de uitvaart gaat verzorgen. Daarnaast heb je nog de mogelijkheid om voor een sommenpolis te gaan. Dit is een bedrag dat de nabestaanden krijgen waarmee ze zelf kunnen bepalen wat ze ermee doen. Dat betekent dat dit geld niet per se aan de uitvaart hoeft te worden besteed. Tot slot is er de combinatie-uitvaartpolis. Deze verzekering bestaat uit een naturaverzekering en een kapitaalverzekering, omdat het bedrag dat je uitbetaald krijgt met een uitvaartverzekering vaak niet genoeg is voor een complete uitvaart. Met deze dubbele verzekering kun je gaan voor net dat beetje meer, zoals extra wensen of bijzondere wensen.

Jouw uitvaartverzekering in 2020

Veel mensen vragen zich af wat ze moeten betalen voor een uitvaartverzekering. Dit hangt af van op welke leeftijd je de premie afsluit en wat de dekking op dat moment is. Hierbij geldt vaak: des te ouder je bent, des te hoger de premie wordt. Dat komt omdat de kans dat je overlijdt groter is als je ouder bent. Wanneer je net als de meeste Nederlanders geen idee hebt hoeveel geld je voor een uitvaart nodig hebt, kun je de uitvaartberekenaar van Nibud invullen. Hier kun je diverse wensen invullen, zoals het aantal volgauto’s, mogelijkheid van rouwadvertentie en de gewenste uitvaart (crematie of begrafenis). Wat de exacte kosten van je uitvaartverzekering in 2020 zijn hangt dus af van je eigen wensen en van hoe oud je bent en wat de dekking daarvoor is. We raden het aan om in ieder geval verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken voordat je direct een keuze maakt. Op die manier weet je zeker dat je de beste ‘deal’ scoort en heb je de tijd genomen om bewust na te denken over jouw uitvaart in de toekomst.