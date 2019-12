Waarom is de transfer niet meer gratis inbegrepen bij de zonvakantie?

Wanneer je vliegvakantie naar de zon boekt bij grote touroperators zoals Sunweb en Corendon zaten daar een aantal vaste elementen in: vliegtickets, hotelovernachtingen én een transfer van het vliegveld naar de vakantie-accommodatie.

Deze laatste bouwsteen zit echter sinds begin november niet meer standaard inbegrepen bij de pakketvakanties. Deze verandering werd bij Corendon per 1 november en bij Sunweb per 5 november doorgevoerd. Dit om de reizigers meer flexibiliteit te bieden.

Een toestel van Corendon op Schiphol /ANP

Persoonlijke pakketten

Net als bij zoveel producten, wordt maatwerk steeds vanzelfsprekender. Na de bestelling van een ‘kaal’ basispakket, kan de consument in een volgende stap zijn bestelling personaliseren met extra’s en toppings. Dit wordt in een jargonterm ‘modulair samenstellen’ genoemd. Je ziet het overal terug zoals bij alles-in-een pakketten van telecomproviders, aan de balie bij de Subway en (natuurlijk) bij vliegtickets.

Consumenten hebben steeds meer behoefte aan dit soort personificatie en willen niet betalen voor dingen die ze niet nodig hebben. Zo merkte ook Corendon. „We hebben de afgelopen jaren steeds meer signalen gekregen dat onze klanten graag zelf willen beslissen of ze gebruik willen maken van de transfer met een bus naar hun verblijf,” aldus Audrey Denkelaar van de persafdeling van Corendon.

Reisexpert Ingmar Bruinsma van Travelclown meent dat deze flexibliteit vooral moet worden gezien als een nieuw hoofdstuk in de ‘ontbundeling’ van reispakketten. „Er komen telkens meer van dit soort ‘extra’ opties tegen betaling bij die vroeger bij de prijs waren inbegrepen. Na de koffertoeslag, een maaltijd aan boord tijdens de vlucht en vrije stoelkeuze zie ik deze transferkosten als een nieuw hoofdstuk in de ontbundeling van de pakketreizen. Zo kan een gezin met vier personen tientallen euro’s meer kwijt zijn.”

Zoveel mensen zoveel wensen /ANP

One size fits all of maatwerk?

Waarom deze ontbundeling volgens Bruinsma de trend is? „Dat komt omdat de marges in de reisindustrie steeds kleiner worden en er naar nieuwe manieren gezocht moet worden om geld te verdienen. Ons team heeft de basisprijs eens onder de loep genomen en zag geen daling vanwege het wegvallen van de inbegrepen transferkosten.”

Denkelaar ziet dit anders. „Bij Corendon kost een retourtransfer met een touringcar sinds november 15 euro voor volwassenen en 7,50 voor kinderen van 2 t/m 13 jaar. Hoewel het er niet expliciet bij stond in het verleden, was de transfer wel verwerkt in de pakketprijs. Hierbij maakte niet uit of je hier wel of geen gebruik van maakte. Sommigen hebben na een vliegreis helemaal geen zin in een lange busrit langs allemaal andere hotels voor ze aankomen bij hun eindbestemming", legt ze uit.

Voor deze groep biedt een privétransfer (bijvoorbeeld een taxi, red.) of huurauto uitkomst. Zij ervaren dit als flexibeler, gemakkelijker en persoonlijker. Bovendien is door de directe rit de reistijd doorgaans ook korter. Een meerprijs nemen ze voor lief, aldus Denkelaar.

Het vermoedelijke uitzicht van Bruinsma over een paar weken /Colourbox

Wijs op reis

Betekent dit dat de vertrouwde transferrit helemaal verdwijnt? „Nee hoor", benadrukt de voorlichter van Corendon. „We blijven transfers aanbieden voor een scherpe prijs, maar alleen voor wie het ook daadwerkelijk wil. Dit zie je ook bij het inchecken van bagage, sommigen nemen alleen handbagage mee. Het zou toch zonde zijn dat je dan extra betaalt voor een koffer?”

Voor de reisexpert heeft de wijziging vermoedelijk weinig gevolgen. „Ik boek zelf nooit pakketreizen en dop op mijn plaats van bestemming mijn eigen boontjes. Het is altijd al mijn passie geweest om het internet af te speuren voor de allerbeste deals. Dit is zo uit de hand gelopen dat ik mijn bedrijf TravelClown ben begonnen. Het doel van mijn reistips is om Nederlanders zo slim mogelijk te laten reizen", zegt Bruinsma die zich op het moment van schrijven in Antwerpen voorbereid zich op een reis naar Phuket en Singapore. Zonder transfer.