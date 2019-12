Waar moet je op letten bij het aanschaffen van lenzen?

Ben je helemaal klaar met je bril, of kom je voor het eerst tot de realisatie dat je een hulpmiddel nodig hebt om goed te kunnen zien? Dan kom je automatisch uit bij contactlenzen en begint een nieuwe zoektocht.

Contactlenzen kun je tegenwoordig eenvoudig online bestellen. Maar je moet wel weten wat je precies moet bestellen om goed te kunnen zien en je comfortabel te voelen bij het dragen ervan. Daarom geven we je hier een aantal punten ter overweging bij het aanschaffen van lenzen.

Zorg voor een recente meting

Je wilt contactlenzen hebben om goed te kunnen zien. Het is dan van het grootste belang dat ze precies goed zijn voor jouw ogen. Wanneer je je lenzen online bestelt, vul je zelf de gegevens in met betrekking tot je ogen. Daarom heb je de resultaten van een recente oogmeting nodig om de goede lenzen voor jou te kunnen bestellen. Laat regelmatig je ogen opnieuw testen, want je sterkte kan veranderen. Het is zonde als je lenzen koopt waar je hoofdpijn van krijgt omdat ze niet precies kloppen.

Daglenzen of meerdaagse lenzen?

Wanneer je contactlenzen gaat bestellen, moet je weten of je daglenzen wilt of juist meerdaagse lenzen, zoals week- of maandlenzen. In het geval van daglenzen doe je elke dag een nieuw paar in. Het voordeel hiervan, is dat je weinig lenzenvloeistof nodig hebt omdat je in de meeste gevallen je lenzen na gebruik weggooit. Wel maakt het feit dat je er zo’n dertig in de maand nodig hebt dat je wat duurder uit bent dan met week- of maandlenzen. Daglenzen zijn ideaal voor mensen die snel dingen kwijtraken en geen zin hebben om voorzichtig en hygiënisch met hun lenzen om te gaan. Er is ook nog een derde optie, en dat zijn nachtlenzen. Deze draag je wanneer je gaat slapen. Ze vormen je ogen zodat je overdag geen contactlenzen hoeft te dragen om goed te kunnen zien. Het kan wel erg wennen zijn om hiermee te slapen.

Harde of zachte contactlenzen?

Je moet ook een keuze maken of je harde of zachte contactlenzen wilt gaan dragen. Draagcomfort is hierbij een belangrijke factor. Zachte lenzen worden over het algemeen als comfortabeler beschouwd. Veelal kunnen mensen hier sneller aan wennen. Harde lenzen zijn vormstabiel. Ze worden op maat gemaakt voor je ogen en bieden daarom een betere bescherming en leveren doorgaans ook iets beter zicht op. Het voordeel van zachte lenzen is dat je ze vaak als proef mag uitproberen.

Heb je speciale lenzen nodig?

Het kan zijn dat je speciale lenzen nodig hebt. Dit moet uit de oogmeting komen, wat een extra goede reden is om voor een recente meting te zorgen voordat je je lenzen gaat bestellen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je snel last hebt van droge of geïrriteerde ogen. In dit geval zijn silicone hydrogel-lenzen het meest geschikt voor je, omdat ze meer zuurstof doorlaten dan andere type lenzen. Ze houden ook je natuurlijke traanvocht beter vast, waardoor je ogen minder snel geïrriteerd raken. Het kan ook zijn dat je multifocale lenzen nodig hebt als je zowel van dichtbij als van veraf steeds minder goed gaat zien. Deze bieden goed zicht op elke afstand. Hier heb je in bijvoorbeeld in de auto veel profijt van.

Alleen lenzen bestellen is niet voldoende

Wanneer je iets anders bestelt dan daglenzen, moet je zeker niet vergeten om ook lenzenvloeistof te bestellen. Wanneer je je lenzen vaker dan één keer gebruikt, moeten ze tussendoor schoonweken. Hiervoor is speciale lenzenvloeistof nodig. Dit kan niet met water, en dat raden we dan ook ten zeerste af. Kijk goed of de lenzenvloeistof past bij het type lens dat jij nodig hebt, want anders kan het zo zijn dat je lenzen beschadigd raken. Wees niet scheutig met de lenzenvloeistof, maar ververs het bij iedere keer dat je je lenzen uitdoet en zorg dat je lenzen geheel onder de oppervlakte komen.

Een bril achter de hand kan geen kwaad

Je kiest voor contactlenzen omdat je geen bril wilt dragen. Misschien vind je een bril niet comfortabel of niet mooi staan bij je. Ogen hebben echter goede en slechte dagen en op sommige momenten kun je last van droge en geïrriteerde ogen krijgen wanneer je lenzen draagt. Het is fijn als je op dit moment een bril op de juiste sterkte achter de hand hebt, zodat je je lenzen even uit kunt doen en toch gewoon goed kunt zien.