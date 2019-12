Vuurwerk Rotterdam ecologisch en in zones.

Tijdens het Nationale Vuurwerk in Rotterdam gaat deze jaarwisseling ecologisch vuurwerk de lucht in. In de hele stad mag alleen maar vuurwerk worden afgestoken in daarvoor aangewezen vuurwerkzones.

De nationale vuurwerkshow bij de Erasmusbrug is voor het eerst uitgebreid met extra shows in Hoek van Holland en Nesselande. Vanuit milieuoogpunt is deels gekozen voor vuurwerk dat minder afval oplevert en minder milieubelastende stoffen uitstoot. Dit kost 78.000 euro extra, betaald uit het veiligheidsbudget.

245 gebieden

In 2018 waren er negentig vuurwerkvrije zones. Dit jaar is het beleid omgegooid en mag er alleen worden afgestoken in aangewezen zones. „Op de gemeentewebsite staat een kaart met de vuurwerkzones. Ook hebben we een app waarin je precies kunt zien of je je in een groen of rood gebied bevindt", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Er zijn 245 gebieden waar vuurwerk verboden is, zoals in parken, risicowijken of bij Diergaarde Blijdorp. Overtreders kunnen, afhankelijk van de situatie, een waarschuwing of boete vanaf 100 euro verwachten.