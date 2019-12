Vrijwillige ouderbijdrage wordt écht vrijwillig

Hoge werkdruk en een betrekkelijk laag loon, het onderwijs heeft op de arbeidsmarkt niet de beste kaarten. De animo voor de lerarenopleidingen neemt af, toch zijn er best wel wat mensen die vanuit een andere beroepsgroep een carrièreswitch naar het onderwijs overwegen. Maar de weg naar voor de klas bevat (te veel) drempels.

Met een hbo-opleiding journalistiek en tien jaar werkervaring op zak, dacht Naomi Bönker (36) dat ze wel een aangepaste variant van de pabo of de lerarenopleiding Nederlands kon doen. Dat ze toch nog minimaal twee jaar moest studeren, met twee dagen studie én twee dagen stage per week en die opleiding volledig uit eigen zak moest betalen, stompte haar af. „Ik was verbaasd dat het zo lang moest duren, alsof mijn diploma en ervaring geen meerwaarde hebben. Financieel was het niet haalbaar, ik kon er niet naast blijven werken. Dat had wel gekund als zelfstudie een mogelijkheid was."

Dus haakte Bönker af. Ze klinkt als een potentiële zij-instromer, of ze zou een lerarenopleiding in deeltijd kunnen doen. Maar misschien zijn er nog andere opties. Er is veel meer mogelijk dan veel mensen weten, weet Wolf Weymiens, programmamanager bij Trainees in Onderwijs. 'Ik zou graag iets willen doen in het onderwijs, maar wat zijn de mogelijkheden voor mij?', is een vraag die hij veel hoort. Het onderwijsloket, dat in januari gelanceerd wordt, kan antwoord geven op deze vraag en mensen helpen in de eerste oriënterende stappen naar de mogelijkheden in het onderwijs.