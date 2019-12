Voortvluchtige moordenaar in de val gelokt door undercoverbruid

Wat een romantische eerste ontmoeting had moeten worden met zijn aanstaande bruid, veranderde voor een gezochte Indiase crimineel in een ware nachtmerrie.

Moordverdachte Balkishan Chaubey werd namelijk door zijn 'verloofde', die een agent bleek te zijn, aangehouden op hun eerste date na een huwelijksaanzoek. Dit was de climax van een vooropgezet plan om de voortvluchtige Chaubey aan te houden, meldt Hindustan Times.

Deze 28-jarige agente moest de gevaarlijke crimineel om haar vinger winden /Facebook Madhvi Agnihotri

Ruwe bolster, blanke pit

Balkishan Chaubey was tot afgelopen donderdag een gezochte misdadiger die maar liefst 15 moorden op zijn geweten zou hebben. Telkens als de politie hem wilde inrekenen, was hij ze te snel af. Meerdere pogingen om de gewiekste gezochte crimineel aan te houden mislukten jammerlijk. Hij stond bovendien bekend als zeer gewelddadig en had de reputatie om direct naar zijn vuurwapen te grijpen. Niet iemand die je graag vrij rond ziet lopen dus.

De politie van Madhye Praedesh in de Indiase deelstaat Chhatapur besloot het over een onorthodoxe boeg te gooien en verzon een valstrik. Rechercheurs kwamen er via Facebook namelijk achter dat de meedogenloze seriemoordenaar ook een gevoelige kant had. De gezochte crimineel bleek zelf namelijk ook naarstig op zoek te zijn; naar een lieve vrouw om in het huwelijksbootje mee te stappen wel te verstaan.

De agente Madhvi Agnihotri bood zich aan om de gangster via de telefoon te verleiden. „Om geen argwaan te wekken kreeg ze een SIM-card uit een andere regio en opereerde onder een schuilnaam van een vrouw uit New Delhi. Vervolgens nam Agnihotri contact op met hem en deed ze alsof ze het verkeerde nummer had gebeld," vertelt inspecteur Tilak Singh van de politie in Chhatarpur. Ondanks het verkeerde nummer, hing ze niet direct op. Ze raakten juist aan de praat.

All you need is love

„Om zijn vertrouwen te winnen vertelde ik dat ik oorspronkelijk uit Chhattarpur kwam, maar werkte in New Delhi. Ik was in naar mijn geboortedorp om mijn familie zogenaamd te bezoeken," aldus de agente. De gezochte man had wel oren in een gezellig onderonsje en de twee wisselden een aantal dagen lang doorlopend berichtjes met elkaar uit. Kennelijk viel Balkishan Chaubey behoorlijk voor de charmes van undercoveragente.

„Na drie dagen vroeg hij me ten huwelijk en natuurlijk zei ik hier volmondig 'ja!' op," aldus de 28-jarige Agnihotri.De twee zouden elkaar voor het eerst ontmoeten bij een traditionele tempel in een klein dorpje even verderop. Choubey wilde haar namelijk wel graag nog even ontmoeten voor hij met haar zou trouwen. De vrouw ging akkoord met dit voorstel waardoor het net rond de gezochte hopeloze romanticus zich meer en meer begon te sluiten.

Afgelopen donderdag stond de ontmoeting tussen de tortelduifjes op het programme. Geheel volgens afspraak verscheen de nepbruid, gekleed in een traditionele roze salwar kurta-jurk met een vuurwapen in haar handtas, op de afgesproken locatie. Om de act compleet te maken deden een aantal politieagenten in burger zich voor als familieleden die met haar meekwamen. Zou hij erin trappen?

Vermoedelijk niet het romantische kiekje waar Choubey (tweede van rechts) op had gehoopt /Chhattarpur Police Department

Mooiste dag?

Het moment van de waarheid brak aan: Choubey kwam op de fiets aan bij voor de ontmoeting met zijn 'aanstaande vrouw'. Hij liep het gebouw binnen en keek om zich heen. Daar stond ze in haar roze jurk, de vrouw die hem de afgelopen dagen zo had verleid. In een stevig tempo kwam hij naar haar toe gelopen. Op dat moment sloegen de agenten hun slag. Met getrokken wapens konden ze de verdachte, die met stomheid was geslagen, pijlsnel inrekenen.

„Omdat hij zo overrompeld was, konden we hem zonder al te veel verzet aanhouden. En dit is maar goed ook, want hij was gewapend. Toen we hem fouilleerden, troffen we een geladen pistool aan," aldus Singh die zelf ook een rol speelde in het toneelstuk. „De verbaasde blik toen ik naar hem schreeuwde dat hij zijn handen omhoog moest doen zal ik nooit meer vergeten."

De hopeloze romanticus is ingerekend en zit voorlopig nog wel eventjes vast. Hij kan zich voorbereiden op een lang en stabiel samenzijn met een eenzame cel. In plaats van een ring, zal alleen tralies hem herinneren aan deze verbintenis. Tot de dood hen scheidt? Dat is nog niet te zeggen. Een rechter moet nog besluiten hoe lang zijn 'huwelijk' met een het penitentiaire systeem van India gaat duren.